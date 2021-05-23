سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 23 مايو

زاد سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد 23 مايو 2021، في السوق الموازية (السوداء)، واستقر في بنك السودان المركزي.

وبقي سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 409.79 جنيه للشراء و412.86 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

وقفز سعر العملة الخضراء في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 430 جنيها، مقابل 420 جنيها، أمس.

واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 499.27 جنيه للشراء و503.02 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 510 جنيهات مقابل 515 جنيها، أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 578.15 جنيه للشراء و582.48 للبيع.

وانخفض سعر الإسترليني لدى السوق الموازية إلى 590 جنيها مقابل 600 جنيه، أمس.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي ليسجل 109.30 جنيه للشراء و110.12 جنيه للبيع.

كما استقر الريال في السوق الموازية عند مستوى 113 جنيها.

وثبت سعر الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي عند 111.57 جنيه للشراء، و112.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء)، السبت، نحو 115 جنيها.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي عند 1355.58 جنيه للشراء و1365.751 جنيه للبيع.

قرار

وقرر بنك السودان المركزي، اتخاذ إجراء جديد للحفاظ على سعر صرف الجنيه، والسيطرة على السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”.

وقال البنك إنه بصدد إطلاق نظام لعطاءات العملات الأجنبية في إطار تعويم مرن ومحكم للجنيه السوداني.

وأضاف أن البنوك السودانية، ومكاتب الصرافة اشترت عملات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار منذ خفض قيمة الجنيه في فبراير/شباط الماضي، والذي جعل السعر الرسمي متفقا مع سعر “السوق السوداء”،

ومن المتوقع طرح العطاء بداية الأسبوع الجاري، حسبما ذكره مصدر بالبنك المركزي، مضيفا أن من المنتظر أن يزيد الإجراء الجديد حجم المعروض للمستوردين ويعيد الاستقرار إلى سعر الصرف.

وقال تعميم من البنك المركزي إن العملة الصعبة المشتراة يجب استخدامها في الغرض المعلن أثناء العطاء، وإن الحد الأدنى للمشاركة 20 ألف دولار لكل عميل مصرفي.

وأضاف أن نظاما إلكترونيا يسمح لجميع المتعاملين في السوق بتداول العملات الأجنبية سيطبق قريبا.

يأتي النظام الجديد، المطبق على المستوردين فحسب

، في وقت بدأ فيه السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يتفاوتان قليلا على مدار الشهر الأخير بعد أن قارب بينهما خفض قيمة العملة في فبراير/شباط.

وقال البنك المركزي في بيان إن من السابق لأوانه الحكم على نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة مثل توحيد سعر الصرف.