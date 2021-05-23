الصحة السودانية في الخرطوم تعلن عن مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن المراكز العاملة بالتطعيم ضد كوفيد 19 في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 23 إلى 2 يونيو 2021.

ويشمل التطعيم المستهدفين من الكوادر الطبية والفئات العمرية من 45 عاماً فما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يتلقون الجرعة الأولى.

ويتم التطعيم في المراكز الصحية التالية بمحليات الولاية السبعة:

محلية الخرطوم:

1/ مركز صحي توتي

2/ مركز صحي عمر بن الخطاب

3/ مركز صحي القوز

4/ مركز صحي الفردوس

5/ مركز سوبا حمدنا الله

6/ مركز صحي الشجرة

7/ مركز صحي الجريف غرب

8/ مركز صحي جبرة 3

9/ مستشفى رويال كير

10/عيادة جامعة الخرطوم

11/ مركز صحي السلمابى

12/ مجمع فتح الرحمن البشير.

13/ مستشفى العيون

14/ مركز صحي الصحافة

15/ مركز صحي الزهور

16/ مستشفى الساحة

17/ مستشفى دريم

18/ مستشفى يستبشرون

19/ مستشفى الطبيب

20/ مستشفى الأطباء

21/مركز السودان للقلب

22/ مستشفى حراء

محلية جبل أولياء:

23/ مركز صحي القلعة

24/ مستشفى التركي

25/ مستشفى جبل اولياء

26/ مركز صحى طيبه الكبابيش

27/ مركز صحي صنقعت

28/ مركز صحي التريعة

29/ مركز صحي أم عشر

30/ مركز صحي القبه

31/ مستشفى بشائر.

محلية أمدرمان

32/ مركز صحي الهجرة

33/ مركز صحي عوض حسين

34 / مركز صحي أبو سعد 1

35/ مستشفى الوالدين

36/ مستشفى محمد الأمين حامد

37/ مستشفى أمدرمان التعليمى

38/ مستشفى آسيا

39/ مستشفى السعودي

40/ مستشفى الصداقه الصينى

41/ مستشفى المناطق الحارة

42/ مستشفي الولادة

43/ مركز صحي حي العرب

44/ مركز صحي التجانى هلال

45/ مركز صحي بانت

46/ مركز صحي القيعة

47/ مركز صحى اليمامه

48/ مركز صحي الإحسان

49/ مركز صحي درء الكوارث

50/ مركز صحي البنك العقاري

محلية كررى:

51/ مركز صحي عبوده

52/ مركز صحي الحارة 17

53/ مركز صحي العمران

54/ مستشفى النو

55/ مستشفى البلك

56/ مستشفى طيبة

57/ مركز صحي سالم

58/ مركز صحي الجموعية

59/ مركز صحي العامرية الكلية الحربية

60/ مركز صحي الوحدة مركز صحي الحارة 75

61/ مركز صحي الحارة 38

62/ مركز صحي النوبة

63/ مركز صحي الشفاء 28

64/ مستشفى الفتح

65/ مركز صحي الحارة الثانية

66/ سوق صابرين

67/ سوق حلايب

68/ سوق الفتح مربع 7

69/ سوق الهواوير

محلية أمبده:

70/ مستشفى الرخا

71/ مركز صحي الجميعابى الخاص

72/ مركز صحي الأمل

73/ مركز صحي أبو زيد

74/مركز صحي الإسكان

75/ مركز صحي المرخيات

76/ مركز صحي المنارة

77/ مركز صحي حاجه بتول

78/ مركز صحي الحارة 24

79/ مركز صحي الشيخ طه

80/ مركز صحي الحكمة 15

81/ مركز صحي حى الرحمة

82/ مركز صحي الشفاء 34

83/ مركز صحي كيرا

84/ مركز صحي الأندلس

85/ مركز صحي الحارة 21

محلية بحري:

86/ مستشفى بحري

87/ مستشفى أحمد قاسم

88/ مستشفى حاج الصافي

89/ مركز صحي الشعبية

90/ مركز صحي هاشم مصطفى

91/ مركز صحي الحلفايا

92/ مركز صحي طيبة الاحامده

93/ مركز صحي الكدرو

94/ مركز صحي ام القرى جنوب

95/ مستشفى علي عبد الفتاح ( الشهداء)

96/ مركز صحي الجيلي

97/ مستشفى الكباشى

98/ مركز صحي الخوجلاب

99/ مركز صحي الزاكياب

100/ مركز صحي أم. القرى شمال

محلية شرق النيل:

101/ مستشفى شرق النيل

102/ مركز صحي حلة كوكو

103/ مركز صحي الوحدة الاتحادى

104/ مستشفى أم ضوابان

105/ مركز صحي الجريف شرق

106/ مركز صحي الشهيدة ندى

107/ مركز صحي البطاحين

108/ مستشفى البان جديد

109/ مركز صحي الحكمة 4

110 / مركز صحي سوبا شرق

111/ مركز صحي شهد

112/ مركز صحي العليفون

113/مركز صحة أحمد الاعسر

114/ مستشفى أبو دليق

115/ مركز صحي المرابيع

116/ مركز صحي السمرة

117/ مركز صحي التعويضات 1

118/ مركز صحي البياضه

119/ مركز صحي العسيلات

120/ جوال ربوبات

121/ جوال قرى ود حسونه وأبو دليق

122/ جوال قرى ود أبو صالح