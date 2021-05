الصحة الفلسطينية توضح خسائر القطاع الصحي بحرب غزة

عقدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً، أوضحت فيه الخسائر التي طالت القطاع الصحي في غزة من جراء العدوان الإسرائيلي.

تحدثت د. الكيلة ان الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة حصد 277 شهيدا من بينهم 70 طفلاً و40 سيدة ، بالإضافة إلى 8500 جريح.

وزيرة الصحة الفلسطينية أوردت حجم خسائر القطاع الصحي نتيجة تعرض مراكز العلاج وسيارات طواقم الاسعاف لانتهاكات زادت على 89 انتهاك، فيما استشهد طبيبين في قطاع غزة، كما أصيب عدد من الممرضين والاطباء، وأحد الأطباء المصابين بحالة حرجة.

فيما أشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن: “مشافي القدس استقبلت اكثر من 400 جريح وكان حوالي 22 منهم في حالة حرجة نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال على المواطنين في ساحات الاقصى وحي الشيخ جراح وشوارع وأزقة القدس”.

ما استدعى الوزارة أن تنشئ عيادات ميدانية بالتعاون مع نقابة الأطباء، والتي لم تسلم أيضاً من الاعتداء الهمجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطسنسة أن مستشفى المقاصد تعرض للاستهداف بقنابل الغاز، مشيرةً إلى أن زياراتها للجرحى في مشافي القدس خلال أيام العدوان كشفت أن الاصابات التي كانت في المشافي تدل على اعتماد الاحتلال أسلوب التصفية والقتل المتعمد.

وعن الضفة الغربية قالت الوزيرة: “استقبلت المشافي الحكومية والأهلية والخاصة مئات الجرحى وعشرات الجرحى بحالة حرجة ولا يزالون يتلقون العلاج حتى هذه اللحظة”.

أما عن قطاع غزة بيَّنت وزير ةالصحة الفلسطينية أنه: “تم استهداف مراكز العلاج في قطاع غزة وإعاقة عمل سيارات الإسعاف وطواقمها وإعاقة وصول الجرحى إلى مراكز العلاج ومركز فحص كورونا في قطاع غزة وهو خرق فاضح لكل المواثيق والاعراف الدولية”.

الصحة الفلسطينية نتاشد المجتمع الدولي

دعت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على ألفلسطينين في قطاع غزة.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الوزارة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في قطاع غزة لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان الإسرائيلي الظالم.

بدأ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من مايو الجاري، بمنطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيح جراح في القدس.

واشتعلت الأحداث مع بداية الاحتلال في طرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي دفع فصائل المقاومة برشق الأراضي المحتلة بعدد من الصواريخ.

وفي العاشر من مايو قامت القوات الإسرائيلية ببدء حملة قصف واسعة على قطاع غزة استهدافًا لحركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

