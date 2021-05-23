فلسطين .. تأجيل زيارة مستشار الأمن القومي العراقي إلى رام الله

أكدت اليوم الأحد، بعض المصادر العراقية أن زيارة مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى رام الله في فلسطين قد ألغيت.

وِأشارت وكالة RT ونقلاً عن مصادر عراقية إلى أن : “الزيارة ألغيت لأسباب فنية، وستستأنف خلال الأيام المقبلة”.

ويذكر ويذكر أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، سيقوم بزيارة إلى رام الله في فلسطين، وذلك للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن دولته مازالت تسعى إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك، فقد جاء التأكيد القطري خلال اتصال هاتفي بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بين آل ثاني وعباس مناقشة أبرز التطورات في الوضع الفلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية : “اطلع أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة والجهود الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة، من الرئيس عباس، الذي أعرب عن شكره لدور دولة قطر وجهودها الداعمة للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة”.

وفي السياق، رحبت وزارة الخارجية السودانية، بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، مشيدة بدور العظيم الذي قامت به حكومة كل من مصر وقطر والأردن، بالإضافة للإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأصدرت وزارة الخارجية أعلنت فيه عن تعيدها لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدة على ” أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية تصاحب تلك الخطوة “.

وتابع البيان:”بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية لأجل تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة”.

ودعت الخارجية في بيانها:” المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص، لإتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار الانتهاكات المتعمّدة والاعتداءات الجسيمة على حقوق الشعب الفلسطيني التي وقعت أثناء ذلك التصعيد الخطير ما أدى إلى سقوط العديد من الأرواح البريئة بين قتيل وجريح، وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين العُزل”.

كما وطالبت الوزارة:” المجتمع الدولي بالإسراع في تقديم مساعدات وتعويضات لإعادة إعمار المناطق التي طالها التدمير وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية”.

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