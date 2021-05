غزة.. وزارة التعليم تقرر إنهاء العام الدراسي الحالي

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي الفلسطينية، في قطاع غزة قرارها بإنهاء العام الدراسي الحالي، بسبب تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجية ضد القطاع.

وأكدت الوزارة أنها ستعوض للطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل، الفاقد التعليمي من مهارات ومعارف أساسية لهذا العام الدراسي.

وخلال البيان الصحفي لوزارة التعليم اليوم الأحد، أوضحت: “إن وزارة التربية والتعليم العالي في غزة في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات ومجريات العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم”.

وتابعت الوزارة أنه: “في ضوء تقييم الوزارة لواقع العملية التعليمية الحالي، فقد قررت إنهاء العام الدراسي الحالي 2020-2021 لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، وسوف تقوم المدارس باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام الدراسي الحالي وتوزيعها يوم الخميس 3 حزيران/يونيو المقبل”.

وسيجري لاحقاً تحديد موعد بدء العام الدراسي القادم 2021-2022 والإعلان عنه مع اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب.

وعلَّلت الوزارة قرارها بإنهاء العم الدراسي الحالي بعدة أسباب هي: “تضرر عشرات المدارس نتيجة العدوان الإسرائيلي واحتياجها لأعمال صيانة وترميم، بالإضافة إلى وجود العديد من المخاطر في محيط كثير من المدارس نتيجة القذائف التي طالت عمارات سكنية بعضها آيل للسقوط، وكذلك تضرر الشوارع والطرقات المؤدية لهذه المدارس؛ ما يجعل الوصول إليها صعباً”.

وأضافت الوزارة للأسباب: “نزوح الآلاف من السكان إلى أماكن أخرى قد تكون بعيدة، وفقد آلاف من الطلبة كتبها ودفاترها المدرسية تحت الأنقاض”.

وبخصوص امتحانات الثانوية العامة، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع تحضيرات امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي حلَّت بطلبة قطاع غزة خلال العام الدراسي الجاري.

وفي سياق آخر، عقدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً، أوضحت فيه الخسائر التي طالت القطاع الصحي في غزة من جراء العدوان الإسرائيلي.

تحدثت د. الكيلة ان الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة حصد 277 شهيدا من بينهم 70 طفلاً و40 سيدة ، بالإضافة إلى 8500 جريح.

وزيرة الصحة الفلسطينية أوردت حجم خسائر القطاع الصحي نتيجة تعرض مراكز العلاج وسيارات طواقم الاسعاف لانتهاكات زادت على 89 انتهاك، فيما استشهد طبيبين في قطاع غزة، كما أصيب عدد من الممرضين والاطباء، وأحد الأطباء المصابين بحالة حرجة.

فيما أشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن: “مشافي القدس استقبلت اكثر من 400 جريح وكان حوالي 22 منهم في حالة حرجة نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال على المواطنين في ساحات الاقصى وحي الشيخ جراح وشوارع وأزقة القدس”.

ما استدعى الوزارة أن تنشئ عيادات ميدانية بالتعاون مع نقابة الأطباء، والتي لم تسلم أيضاً من الاعتداء الهمجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

The post غزة.. وزارة التعليم تقرر إنهاء العام الدراسي الحالي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ