إبراهيم الشيخ يطلع علي المشاريع التي انشاها بالعاصمة والولايات كالمستفيشات والصمغ

أكد وزير الصناعة السيد إبراهيم الشيخ عبد الرحمن إهتمام وزارته بتطوير القطاع الصناعي والتدريب المهني والفني ودعم المشاريع التنموية الصغيرة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم منسق مكتب المؤسسة التركية للتنسيق والتعاون التنموي الذي يتبع للحكومة التركية .

من جانبه أكد منسق مكتب المؤسسة التركية للتعاون والتنمية بلال أوزدن ل إبراهيم الشيخ أن الوكالة مسؤولة المساعدات التركية للدول الأفريقية والعربية

وتهتم بدعم المشاريع التنموية وتعمل في عدة مجالات كالصحة والزراعة والثروة الحيوانية والمياه والترميم والآثار والتدريب المهني والفني بجانب المساعدات الإنسانية.

وناقش اللقاء التعاون في مجال التدريب المهني والفني من خلال الإمكانيات التي يقدمها المركز السوداني التركي لتدريب المدربين بجانب الدعم الفني لصغار المنتجين الشباب ومشاريع الصناعات الصغيرة في مختلف المجالات .

الولايات

كما إطلع الوزير على المشاريع التي أنشأها المركز بالعاصمة والولايات كالمستشفى التركي بنيالا والمستشفى التركي التعليمي بالخرطوم ومشاريع الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيرها .

كما ناقش الاجتماع كيفية دعم المؤسسة التركية للمشاريع التنموية في مجالات صناعة الصمغ العربي ومصانع تعليب الخضر والفاكهة وتحديث المسابك ومشاريع البنى التحتية من طرق وموانئ وغيرها .

وخلص اللقاء بوعد الوزير بزيارة المركز بالحلفايا والوقوف على مجمل الأوضاع خلال الايام القادمة مما يفتح آفاق جديدة للتعاون التركي السوداني الصناعي.

من جانبه أكد منسق مكتب المؤسسة التركية للتعاون والتنمية بلال أوزدن أن الوكالة مسؤولة المساعدات التركية للدول الأفريقية والعربية

وناقش اللقاء التعاون في مجال التدريب المهني والفني من خلال الإمكانيات التي يقدمها المركز السوداني التركي لتدريب المدربين بجانب الدعم الفني لصغار المنتجين الشباب ومشاريع الصناعات الصغيرة في مختلف المجالات .