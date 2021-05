اليمن.. انفجار لغم أرضي بالحديدة يحصد قتيلتان وجريحتان

انفجر لغم أرضي اليوم، زرعته ميليشيا الحوثي (جماعة أنصار الله) في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن ما أدى إلى وفاة سيدتين وإصابة سيدتين أيضاً.

البيانات الأولية تحدثت عن إصابة سيدة ومقتل اثنتين، لتفيد المصادر لاحقاً عن وصول حالة إصابة رابعة بانفجار اللغم الأرضي في الحديدة.

إذ أصدر المرصد اليمني للألغام، بياناً جاء فيه: “أن لغمًا للحوثيين تسبب بمقتل امرأتين وإصابة ثالثة، إثر انفجاره في منطقة الشعينة بمديرية حيس جنوبي المحافظة”.

وأردف البيان أن: “الانفجار أدى إلى وفاة المواطنة سعيدة إبراهيم شامي، ودنيا سعيد كيعل، وإصابة المواطنة نادية محجوب”.

في حين كشف مصدر طبي يمني، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار لغم اليوم الأحد، إلى أربع نساء.

وأوضح المصدر أن امرأة رابعة تدعى (حجة سالم كيعل) وصلت إلى مستشفى حيس الريفي، إثر إصابتها بجروح متفرقة بانفجار اللغم الذي زرعه الحوثيون في قرية الشعينة.

وأكد المصدر أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابة في المستشفى، ومن ثم تم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا لاستكمال علاجها.

وأضاف المصدر الطبي أن (حجة كيعل) تعد رابع ضحايا اللغم الحوثي، إذ تم إسعاف 3 أخريات توفيت منهن امرأتان هما دنيا سعيد وسعيدة إبراهيم شامي، فيما نقلت الثالثة نادية عبدالله محجوب، إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج.

تم انفجار اللغم الأرضي أثناء رعي السيدات اليمنات للأغنام في منطقة الشعينة بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وكانت قد حمَّلت القوات المشتركة اليمنية في الثامن من أيار/مايو الجاري، جماعة أنصار الله المسؤولية عن مقتل امرأتين وطفل بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في طريق الجاح – الدُريهِمي جنوب الحديدة.

ونتيجة لما تشهده محافظة الحديدة من انفجارات لذخائر مخبأة نتج عنها العديد من الضحايا المدنيين، وجهت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) دعوتها إلى الأطراف المتنازعة في اليمن لإزالة الذخائر غير المنفجرة في المحافظة والتي هي محور اتفاق السويد الذي تم توقيعه بين الطرفين أواخر 2018.

وأكدت البعثة على الطرفين ضرورة اتخاذ إجراءات جدية لإزالة مخلفات الحرب، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، وعلى وجه الخصوص من المناطق المأهولة بالسكان، وأبدت البعثة استعدادها التام لتقديم الدعم.

