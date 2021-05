قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجراء اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة.

حيث عبر الشيخ محمد بن زايد عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أثنى على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. فقد أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

The post في اتصال مع السيسي.. ولي عهد أبوظبي يشيد بالجهود المصرية في تهدئة غزة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ