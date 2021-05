لفتة إنسانية من الفنان هاني رمزي تجاه الراحل سمير غانم

وقف الفنان هاني رمزي دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم قبيل بدأ العرض الأول لمسرحيته “أبو العربي”، مطالبًا من الجمهور مشاركته في الترحم على نجم الكوميديا الذي وافته المنية الخميس الماضي.

وافتتح الفنان هاني رمزي مسرحيته الجديدة “أبو العربي” بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدائم، ويتم عرض المسرحية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وشارك الجمهور للفنان هاني رمزي في الترحم على الراحل سمير غانم، بالإضافة لتواجد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وعدد من نجوم الفن من بينهم أحمد الفيشاوي وبوسي شلبي وسمير صبري وآخرون.

مسرحية “أبو العربي” يخرجها تامر كرم، ومن تأليف محسن رزق، ويؤدي بطولتها مع هاني رمزي الفنانة داليا البحيري، وأحمد فتحي ومحمد جمعه وعدد من النجوم الشباب الصاعدين.

حيث تدور أحداثها حول شخصية أبو العربي الشهيرة، التي سبق وأن جسدها هاني رمزي في إحدى أفلامه السينمائية، ولكن هذه المرة تأتي الأحداث في إطار مختلف.

ويؤدي هاني رمزي شخصية أبو العربي التي تشبه في شكلها العالم المختفي هادي الفرماوي، ومن ثم يحاول إنجاز مهمة مستحيلة في إطار كوميدي شيق.

بدوره أوضح الفنان المصري هاني رمزي الفرق بين مسرحية “أبو العربي” التي يتم عرضها خلال الفترة الحالية وبين الفيلم الذي حمل نفس الاسم وعرض قبل سنوات.

وقال هاني رمزي إن مسرحية “أبو العربي” ليس لها أدنى علاقة مع الفيلم ولكن الرابط الوحيد بينهما الطابع الكوميدي، متمنيًا أن تنال رضا وإعجاب الجمهور.

وتعد هذه المسرحية بمثابة العودة بعد قترة طويلة إلى خشبة المسرح بالنسبة للفنان هاني رمزي، حيث قدم آخر عرض مسرحي في العام 2003 عبر مسرحية “كده أوكيه”.

وعن أسباب تأخر عرض فيلم “نيزك الدكروري” قال رمزي إن الفيلم بحاجة إلى أموال كبيرة بسبب الجرافيك العالي جدًا، مما يصعب تنفيذه حاليًا، لافتًا إلى أن أحداث الفيلم متعلقة بالفضاء الخارجي بطريقة كوميدية.

ولفت النجم المصري بأن ابنه شادي الذي بدء يخطو خطواته الأولى في عالم الفن، هو خريج مسرح الجامعة الأمريكية، حيث عمل كمخرج مساعد في العديد من الأعمال آخرها فيلم “قسطي بيوجعني”.

