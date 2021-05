مصر تعلن وصول قوات برية وجوية وبحرية إلى السودان

كشف المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي أمس السبت، وصول قوات برية وجوية وبحرية إلى السودان للمشاركة في تمرين مشترك، بينما كشفت مصادر سودانية عن وجود حشود كبيرة للقوات الإثيوبية في عدة مواقع على الشريط الحدودي.

حيث أقر الرفاعي في بيان “وصلت عناصر (لم يحدد قوامها) من القوات المسلحة المصرية إلى السودان للمشاركة في التدريب المشترك حماة النيل”.

مضيفا أن عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية كلا الجانبين تشارك في التدريب بهدف تأكيد مستوى الجاهزية.

كما صرح تامر الرفاعي إن التمرين يعد “استمرارا لسلسلة التدريبات السابقة نسور النيل 1و2 (التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأبريل/نيسان 2021)”.

وتظهر صور نشرها المتحدث باسم الجيش المصري مشاركة عدد كبير نسبيا من القوات.

وأمس السبت، قال الفريق عبد الله البشير، نائب رئيس أركان الجيش السوداني، في تصريحات بثتها فضائية الحدث السعودية، عبر حسابها بتويتر، إن “القوات المشتركة ليست بالقليلة، وهذا التمرين له ما بعده؛ فهو امتداد لعدة تمرينات مختلطة (مشتركة) مع مصر”.

وتابع أن التدريبات ليست معنية بشيء بعينه، لكننا نقول إننا “نستفيد من خبرات الآخرين، لنكون مستعدين للدفاع عن حقوقنا لأبعد الحدود”.

والجمعة، كذلك أعلن الجيش السوداني، في بيان وصول القوات المصرية إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا، دون تفاصيل أكثر.

موضحا أن الوصول استعدادًا للمشاركة في المشروع التدريبي “حماة النيل”، في الفترة بين 26 و31 مايو/أيار الجاري بهدف “توحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين”.

وتلك المناورات التي تتزامن مع تعثر مفاوضات سد النهضة منذ أشهر، تأتي مع إصرار إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد النهضة في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام من ملء أول، حتى لو لم تتوصل لاتفاق رغم رفض مصري سوداني.

وفي أقوى لهجة تهديد موجهة لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.

