السودان.. تحرير رهائن إثيوبيين مختطفين من عصابة تتاجر بالبشر

أعلنت السلطات السودانية اليوم الأحد، تحرير 14 رهينة من اللاجئين الإثيوبيين، من قبضة عصابة تتاجر بالبشر، شمالي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن “إدارة المرور السريع بالولاية الشمالية (شمال) تمكنت من ضبط عربة صغيرة تستغلها عصابة تتاجر بالبشر بمنطقة الملتقى بمحلية الدبة، على متنها 14 إثيوبيا معظمهم من النساء والشباب”.

وأوضح مدير إدارة المرور السريع بالولاية، المقدم شرطة خضر عبده حمد علي، أن “معظم المتسللين إلى داخل الأراضي السودانية هم من مناطق ومواقع اللاجئين”.

وأضاف أنه تم “فتح بلاغات جنائية في مواجهة الذين تم القبض عليهم ويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم”.

ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.

وفي أبريل الماضي تمكنت قوات الاستخبارات السودانية بولاية القضارف من إحباط عملية اتجار بالبشر لعشرات الفتيات الإثيوبيات بعد إحكام كمين أدى للقبض على أفراد عصابة الاتجار بالبشر.

وبلغ عدد الفتيات الإثيوبيات اللاتي حاولت العصابة تهريبهن إلى الخرطوم حوالي (22) فتاة، حيث وجدت قوات الاستخبارات مقاومة من قبيل العصابة لكنها تمكنت من احتواء الموقف وتحرير الفتيات.

وقامت العصابة بنقل الفتيات الإثيوبيات عبر عربة لاندكروزر، تمكن سائقها لحظة المداهمة من الفرار، حيث تم ترحيل الفتيات إلى ولاية القضارف تمهيدًا لإبعادهم من البلاد.

وتحدثت مصادر محلية على المناطق الحدودية بأن هنالك مئات الفتيات الإثيوبيات يتواجدن في الأماكن الحدودية على الوديان بهدف تهريبهن إلى الأراضي السودان من جانب عصابات اتجار بالبشر.

وفي الثالث من أبريل الماضي أكدت مصادر عسكرية في السودان أن قوات الجيش أحبطت ليلة أمس الجمعة محاولة تهريب لمهاجرين إثيوبيين على حدود العاصمة الخرطوم .

حيث تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تهريب العشرات من الإثيوبيين عبر الشريط الحدودي مع إثيوبيا ( جنوب شرق ) ، وفقاً لسبوتنيك .

كما تمكنت استخبارات الفرقة الثانية من الجيش السوداني من توقيف عصابة إجرامية تمتهن التهريب و الإتجار بالبشر في منطقة مهلا التابعة لولاية الغضارف الشرقية .

وعلى ذلك قال اللواء حيد الطريفي قائد الفرقة مشدداً على “حرص القوات المسلحة على التصدي لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات لما تمثله من تهديد للبلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى” .

