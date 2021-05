محمد علي الحوثي يستنكر العقوبات ويهدد بضرب أماكن غير متوقعة

استنكر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الأحد العقوبات التي فرضتها أمريكا على قياديين عسكريين في الجماعة.

وهدد محمد علي الحوثي بضرب مواقع غير متوقعة رداً على استمرار سياسة العقوبات، إذ قال أن: “العقوبات لا تخيف المجاهدين”، مضيفاً: “إذا استمروا بحصارهم وعدوانهم فربما تُضرب أماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان”.

يأتي تهديد محمد علي الحوثي بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الفائت، عقوبات على اثنين من القادة العسكريين في جماعة أنصار الله، بتهمة قيادتهما لهجوم على محافظة مأرب اليمنية من أجل السيطرة عليها.

وكان قد اتهم تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، في وقت سابق، الحوثيين بأنهم يعرضون أكثر من مليون يمني للخطر في محافظة مأرب.

نشر محمد علي الحوثي، أحد أبرز قيادي جماعة أنصار الله (الحوثيين) على تويتر معلقاً على المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال الحوثي في تغريدته: “كنا منتظرين إعلان إيقاف إطلاق النار وفك الحصار من أمريكا والسعودية وقبل ذلك اثبات الجدية في السلام بإدخال السفن المصرح بها إلى ميناء الحديدة وليس ما أسميتموه بالمبادرة”.

وأردف محمد علي الحوثي قائلاً: “أما بخصوص وقف إطلاق النار كمبدأ مرحب به إذا وافقتم ع التفاصيل المقدمة من الجمهورية اليمنية لرؤية الحل للسلام الشامل”.

يتمسك الحوثيون بشروطهم لحل الأزمة في اليمن التي قدموها سابقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمتمثلة برفع القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي ومرفأ الحديدة غربي اليمن، وتفعيل الجانب الإنساني وفصله عن الجانب العسكري والسياسي.

إذ قال الناطق باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام: “ طلبنا فتح الميناء والمطار قبل الوصول إلى خطة تدريجية لوقف إطلاق النار”.

وأردف عبد السلام: “نكرر مطالبتنا بوقف الأعمال العسكرية من الجميع وتفعيل الجانب الإنساني”، معربا عن استعداد الجماعة للتفاوض حينما “يتم فصل الجانب الإنساني عن الوضع العسكري والسياسي“.

وعن المبادرة السعودية وتأكيداً لتصريح محمد علي الحوثي قال محمد عبد السلام كبير المفاوضين بجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، الإثنين، إن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن لا تتضمن أي شيء جديد.

وفي 13 مايو الجاري، وجه القيادي في جماعة أنصار الله، محمد على الحوثي دعوة إلى المملكة العربية السعودية قائد عمليات التحالف العربي في اليمن، لوقف المعركة التي تشارك فيها إلى جانب قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مأرب.

وتأتي دعوة الحوثي للمملكة على حد تعبيره من أجل القتال في فلسطين إلى جانب الفصائل الفلسطينية بدلاً من القتال في اليمن.

فقد نشر الحوثي في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس قائلاً: “ادعو المملكة العربية السعودية والإمارات وتحالفها الى قبول توحيد القوة المتواجدة في مارب من الطرفين منا ومنهم على خط متوازي وإيقاف المعركة والذهاب جميعا نحو الأقصى”.

وأضاف الحوثي في تغريدته أن: “المعركة الحقيقية هي تحرير الأقصى وليس صنعاء”.

ويسأل المراقبون للشان اليمني أنه لطالما أن الأقصى والقضية الفلسطينية تشغل بال الحوثي كما يدَّعي، فلماذا لم يقبل بالتسوية السياسية ومبادرة السلام التي طرحتها السعودية والتفت إلى تحرير الأقصى؟.

