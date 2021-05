سوريا تنافس بطلابها 35 دولة في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية

أنهت سوريا تنافس بطلابها اختبارات الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية APIO لعام 2021 الذي نظمته إندونيسيا “عن بعد” بمشاركة 35 دولة.

وأفادت هيئة التميز والإبداع بأن جميع أعضاء الفريق الوطني للمعلوماتية والبالغ عددهم 33 طالباً شاركوا في الأولمبياد من خلال 5 مراكز امتحانية، مضيفةً أنه بعد 5 ساعات متواصلة من المنافسات والبحث عن الحلول أنهى الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية مشاركته.

وذكرت الهيئة أن الطلاب سوريا تنافس بطلابها يتوزعون في المراكز الامتحانية على نحو: “حلب 11 طالباً ودمشق 5 طلاب واللاذقية 8 طلاب وحمص 6 طلاب وطرطوس 3 طلاب”، لافتةً إلى الاختبار تضمن 3 مسائل في الخوارزميات والبرمجة بشكل مشابه لمسائل الأولمبياد العالمي IOI والتي تمنح فيها 100 علامة للمسألة الواحدة المتضمنة مجموعة مهام جزئية Subtasks.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة هي الـ 13 لطلاب الأولمبياد العلمي السوري في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية الذي تتنافس فيه نخبة من أقوى دول آسيا والمحيط الهادي كاليابان والصين وروسيا وإيران، وسبق أن حققت سوريا في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية 3 ميداليات برونزية، في مجمل المشاركات.

أعلنت الحكومة الإسترالية، اليوم الأربعاء، إلغائها اتفاقية تعاون موقعة مع سوريا قبل 22 عاماً، في مجال التعليم.

كما أنهت الحكومة الإسترالية صفقات ثنائية تربطها مع كل من الصين وإيران، وجاء إلغاء هذه الاتفاقيات والصفقات بموجب قوانين جديدة، تمنح الحكومة الفيدرالية سلطة نقض الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الإدارات ذات المستوى الأدنى، إذا كانت “تنتهك المصلحة الوطنية”.

ونقلت وكالة “ABC News” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، قولها: إن “الاتفاقيات الأربع التي وقعتها حكومة فيكتوريا كانت غير مواتية للعلاقات الخارجية الأسترالية”.

وقالت باين: إن الصفقات الملغاة “تشمل اتفاقيتي مبادرة (الحزام والطريق) لبناء البنية التحتية لولاية فيكتوريا مع بكين الموقعة في 2018 و 2019، واتفاقيات إدارة التعليم في فيكتوريا الموقعة مع سوريا في عام 1999 وإيران في عام 2004”.

وأضافت الوزيرة الأسترالية: “أنا أعتبر هذه الترتيبات الأربعة غير متسقة مع السياسة الخارجية لأستراليا أو معاكسة لعلاقاتنا الخارجية”.

الجدير ذكره، أن الاتفاقية بين أستراليا وسوريا، كانت عبارة عن مذكرة تفاهم والهدف منها تشجيع التعاون العلمي بين وزارة التعليم العالي السورية ووزارة التعليم العالي والتدريب الفيكتوري.

وعلى صعيد آخر، تبنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مشروع قرار قدمته فرنسا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكرت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر التويتر أن “87 شخصًا صوت من أجل القرار المتعلق بسوريا، الذي ترعاه المملكة المتحدة، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

