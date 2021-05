الصحة السعودية توضح حقيقة وجود إصابات بالفطر الأسود في المملكة

كشفت الوزارة الصحة السعودية اليوم الاحد، حقيقة ما يتم تداوله، بعد انتشار وباء الفطر الأسود في العند، حول وجود حالات إصابة بالوباء في المملكة.

وفي معرض رد محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية على استفسارات الصحفيين مساء اليوم، أكد عدم رصد أي حالة إصابة بين مرضى فيروس كورونا بالفطر الأسود داخل المملكة.

وأوضح العبد العالي بعض الفاهيم الخاطئة حول المرض قائلاً أنه لا يوجد أي ارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، وأن “البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة، ولا يعتبر مسببا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر، إلا في حالة العدوى الانتهازية”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية معرفاً العدوى الانتهازية: “هي أن يكون الشخص مصابا بمرض مزمن، ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم، بشكل كبير، في مراحل متأخرة، تبدأ العدوى الانتهازية بأن تنتهز على الجسم، وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه، وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك”.

فيديو | #الصحة: لا علاقة بعدوى "الفطر الأسود" بفيروس #كورونا #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/9iaJP0QleT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 23, 2021

والجدير بالذكر أن أعراض الفطر الأسود، تتمثل في آلام الجيوب الأنفية انسداد في الأنف، صداع نصفي تورم وتنميل بالإضافة إلى تشوش في الرؤية.

أما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، هم مرضى الأورام ومرضى السكري

إلى ذلك، كانت قد أرسلت وزارة الصحة السعودية، في منتصف أبريل الفائت، رسائل نصية إلى هواتف المواطنين والمقيمين في المملكة، لإعلامهم بقرارها تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وجاء في نص رسالة وزارة الصحة السعودية ما يلي: “عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ…. تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً”.

وتابعت الوزارة في رسالتها موضحةً السبب وراء قرارها بالتأجيل، قائلة: “لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

الجدير بالذكر أن الصحة السعودية، كانت قد أعلنت سابقاً عن توفيرها لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين بالمجان، فيما شدد الدكتور محمد العبد العالي، مساعد وزير الصحة السعودية، على أن “أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية”.

ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر تويتر قائلة: “تمكينا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الآن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الدواء مجانا”.

.

The post الصحة السعودية توضح حقيقة وجود إصابات بالفطر الأسود في المملكة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ