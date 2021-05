برشلونة يحسم صفقة الهولندي ممفيس ديباي

اقترب الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، من الانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ديباي مع ليون في الموسم الحالي، ويحق للاعب الهولندي التوقيع مع أي نادٍ مجانًا.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “سبورت” الإسبانية، قولها إن برشلونة اتفق مع ديباي على الانضمام إلى “كامب نو” بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وأشارت إلى أن راتب ديباي مع برشلونة سيبلغ 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافآت المرتبطة بالحصول على ألقاب.

وكان ديباي ضمن قائمة اهتمامات أندية أخرى هذا الموسم مثل يوفنتوس وميلان وروما.

ومؤخرًا خرج الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، عن صمته بخصوص فشل صفقة انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف، مؤكدًا على أنه كان قاب قوسين من الانضمام للفريق الإسباني.

ونقل موقع (كووورة عربي) تصريحات ديباي لصحيفة “ماركا” الإسبانية، والتي أوضح من خلالها أن هنالك أسباب أدت إلى إفساد الصفقة.

وقال ديباي : “الاتفاق مع برشلونة كان قريبًا للغاية، لا أريد الخوض في التفاصيل، إلا أن الأمور كانت محسومة تقريبًا لولا أسباب معينة لا أود ذكرها”.

ومضى في القول: “هذا ما حدث، ويجب أن أركز مرة أخرى في التواجد مع ليون، وأن أكون مهمًا هناك، ثم سنرى كيف ستسير الأمور مستقبلًا”.

ولم يغلق ديباي الباب أمام انتقاله لبرشلونة في الشتاء القادم، مشيرًا إلى أنه قام بكل ما يملك، وإذا استمر الاهتمام فمن الممكن أن تحدث الصفقة.

تجدر الإشارة أن عقد ممفيس ديباي مع ليون ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وقد يضطر النادي الفرنسي لبيعه في شهر يناير القادم، حتي لا يرحل بالمجان مع نهاية الموسم.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية، تحدثت في وقت سابق عن قضية انتقال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى النادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وأوضحت تلك التقارير عن عدم قدرة برشلونة للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز بسبب مطالب إنتر ناديه المالية مما جعل حدوث الصفقة بالأمر المستحيل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقٌا لموقع (كووورة عربي)، إن ممفيس ديباي يعد حاليًا الأقرب لفريق برشلونة وتدعيم خط هجوم المدرب رونالد كومان في الموسم الحالي.

