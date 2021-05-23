ليبيا نيوز

جرعتان من لقاح كورونا تحميان من السلالتين الهندية والبريطانية

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خلصت دراسة بريطانية جديدة إلى أن جرعتين من لقاحات كورونا لهما الفاعلية ذاتها تقريبا في الوقاية من سلالة الفيروس الجديدة التي اكتشفت في الهند، والسائدة في بريطانيا.

وحسب نتائج الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، فإن لقاح فايزربيونتك فعال بنسبة 88% في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض السلالة الهندية بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، وبنسبة 93% في الوقاية من السلالة البريطانية.

وأضافت الدراسة أن جرعتين من لقاح أسترازينيكا كانتا فعالتين بنسبة 60% في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض السلالة الهندية وبنسبة 66% في الوقاية من السلالة البريطانية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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