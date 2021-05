ديشامب يتحدث للمرة الأولى عن عودة بنزيما للمنتخب الفرنسي

علق مدرب فرنسا ديدييه ديشامب ومهاجم الفريق أوليفييه جيرو على عودة كريم بنزيما من جديد لصفوف المنتخب الفرنسي رغم حرب التصريحات السابقة بين الأطراف الثلاثة.

وأضاف: “أتمنى أن في اليوم الذي نلتقي فيه نناقش كل ما حدث بابتسامة على الوجوه”، حسبما أفاد (جول العربي).

قال الناخب الوطني مع “تيليفوت” أيضاً: “لم أتحدث عن النقاش الذي دار بيننا، كان طويلاً والكثير من الأخذ والرد”.

وأكمل: “المهم اليوم وليس أمس، غيابه في وقت سابق لم يمنع المنتخب من تحقيق نتائج إيجابية، الأمور تغيرت من جانبي وجانبه أيضاً”.

واستمر ديشامب: “قبل ذلك الظروف لم تكن لتسمح ولكن الآن يمكن تحقيق الأمر وعودة بنزيما، إذا قمت بالقرار فذلك يعني أنه أمر طيب”.

وختم: “أملك 8 لاعبين في الهجوم واصطحبت هذا العدد لأنني أحب الهجوم لأنه السلاح للفوز، هكذا ينجح الأمر”.

ولم يتم إعطاء سبب واضح عن أسباب استبعاد نجم ريال مدريد من قبل الاتحاد الفرنسي أو المدرب ديشاب في وقت سابق.

وقيل إن أزمته مع ماتيو فالبيونا لعبت دوراً، بينما أشار البعض الآخر إلى رفضه ترديد النشيد الوطني وحديثه عن العنصرية في صفوف الديوك.

أبدوره بدى النجم كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد عن سعادته العارمة بعودة مرة أخرى لتمثيل المنتخب الفرنسي خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف الحالي.

وأوضح بنزيما أنه معجم بصورة كبيرة بإمكانيات زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لافتًا إلى تشوقه لمشاركته في خط الهجوم.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات كريم بنزيما التي أدلى بها إلى مجلة “أونزي مونديال” التي قال فيها إن تمثيل المنتخب الفرنسي مرة أخرى أمر يشرفني للغاية وأنه متحمس للغاية لخوض التجربة مرة أخرى.

وعن مشاركته خط الهجوم مع مبابي، أوضح نجم ريال مدريد أنه لا يكاد يصبر حتى يلعب بجوار مهاجم سان جيرمان، مشيرًا إلى الموهبة العالية التي يتمتع بها.

ومضى في القول: “أسلوب مبابي فريد للغاية، وأنا من كبار المعجبين بطريقة لعبه، أتمنى أن نحقق الانسجام المطلوب في الملعب، ولا أشك في قدرتنا على التفاهم”.

