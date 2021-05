جنوب السودان.. اغتيال طبيب يعمل لصالح منظمة دولية غير حكومية

أصدر اتحاد أطباء جنوب السودان بيانه، اليوم الأحد، بشأن اغتيال الطبيب من جنوب السودان والذي يعمل لصالح منظمة دولية غير حكومية، في ولاية الوحدة يوم الجمعة الفائت.

وقال اتحاد أطباء جنوب السودان في بيانه أنه: “يشعر بحزن عميق لمقتل أحد أعضائه الطبي (لويس إدوارد صالح) في قرية غانييل في ولاية الوحدة”.

وأضاف البيان أن “الطبيب كان يعمل في هيئة طبية تابعة للجنة الإنقاذ الدولية (انترناشونال ريسكيو كوميتي) وقتل بدم بارد.. في 21 مايو 2021″.

وعبَّر اتحاد أطباء جنوب السودان عن قلقه بسبب تعرض الكثير من العاملين في المجال الإنساني وعناصر الكوادر الطبية لـ “التهديد والضرب والتوقيف والاعتقال والتعذيب والقتل” في عدة ولايات خلال الأشهر الماضية.

ونتيجة لهذه الاعتداءات المكتررة على الكوادر الطبية هدد الاتحاد بتنفيذ إضراب عام، في حال لم يتم التحقيق في أسباب جريمة القتل ومعرفة مرتكبيها.

وذكر البيان أنه بانتظار معرفة نتائج التحقيقات بجريمة قتل الممرضة التي وقعت الشهر الفائت في ولاية شرق الاستوائية (جنوب شرق) وغيرها من الجرائم بحق موظفي المنظمات الإنسانية والكوادر الطبية.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الفائت، صرَّحت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يونميس، عن نيتها في خفض عدد قوات حفظ السلام بنسبة 7% لهذا العام، بعد ورود تقارير عن انخفاض مستوى العنف في الدولة التي مزقتها النزاعات.

في حين أن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم، خلال شهرين، بدولة جنوب السودان، جراء الصراع القبلي والمجتمعي، وفق منظمة محلية.

وقالت “منظمة تمكين المجتمع للتنمية والتقدم” في أحدث تقرير لها عن الوضع بالبلاد، إن الصراع القبلي وهجمات الطرق أودت بحياة ألفين و509 أشخاص بالفترة من مارس إلى أبريل”.

رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر أكد أن الانسحاب سببه أيضاً انسحاب القوات الأممية من المعسكرات التي كان يحتمي بها المدنيون خلال الحرب الأهلية التي دامت 6 سنوات، وتسليمها لقوات جوبا.

وشدد شيرر خلال مؤتمره الصحافي الأخير أنه “خلال العام المقبل، سيكون هناك خفض في أفراد قوات حفظ السلام من الجنود والشرطة بنحو سبعة بالمئة”.

منوهاً إلى أن “انخفاض العنف” عقب توقيع اتفاق السلام في 2018 كان له دور أيضاً في اتخاذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن بعثة يونميس في جنوب السودان تضم حاليا 14,500 جندي وألفي شرطي ينتشرون في جميع أنحاء البلاد.

