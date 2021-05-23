وزيرة الشؤون الاجتماعية تلتقي نظيرها التونسي في طرابلس

طرابلس 23 مايو 2021 (وال)- استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء الكيلاني اليوم الأحد، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي السيد محمد الطرابلسي.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة حزمة من المواضيع ذات العلاقة بنشاط الوزارتين، حيث قدّم الوزير التونسي نبذة مختصرة عن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنظمة الرعاية الاجتماعية بالشقيقة تونس، كما تفضلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقديم شرح مبسط عن أهم الأعمال التي تقوم به الوزارة، من خلال مؤسسات التابعه لها، والمتمثلة في صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي.

كما تطرق الوزيران للتحدث عن المنافع بكافه أشكالها النقدية والعينية والإيوائية، كما أعرب الطرفان عن سعادتهما بهذا اللقاء، ليكون بداية للقاءات قادمة بين الجانبين، للإعداد لاجتماع مشترك يتمخض عنه توقيع اتفاقيات جديدة، وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

وفي هذا الإطار وجّه الوزير التونسي دعوة للوزيرة الكيلاني لزيارة تونس، ضمن وفد فني متخصص يضم الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بليبيا، وذلك للإطلاع على ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالشقيقة تونس، من خدمات من خلال المؤسسات التابعة لها، وأيضا بحث أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، وسُبل تطويرها بما يحقق المنفعة لكلا الشعبين الشقيقين. (وال) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال