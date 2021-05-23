لقاء بين محافظي مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي في طرابلس

طرابلس 23 مايو 2021 (وال)- استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير بمكتبه يوم أمس السبت، محافظ البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي السيد علي الكعلي.

هذا وتركز اللقاء على بحث الملفات المشتركة في الجانبين المالي والمصرفي، وذلك بما يخدم مصالح البلدين وأوجه التعاون المشتركة، والذي يأتي اللقاء على هامش الزيارة التي قام بها السيد رئيس وزراء الحكومة التونسية هشام المشيشي والوفد المرافق له لحكومة الوحدة الوطنية. (وال) س خ/ ر ت

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