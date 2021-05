أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني،اليوم الأحد، أهمية أن يؤدي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس إلى “هدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي” يحقق للفلسطينيين “حقوقهم المشروعة”.

وقال بيان صادر عن الديون الملكي، إن الملك عبد الله أكد خلال لقائه في قصر الحسينية في عمان. الأحد رئيس مجلس الأعيان وعددا من رؤساء لجان المجلس أهمية تكثيف الجهود عربيا ودوليا لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينة إلى هدنة ممتدة. تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

كما لفت إلى أنه “لا بديل عن حل الدولتين ، لتحقيق السلام العادل والشامل”. مذكرا بـ “تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام”.

مضيفا أن “الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية“. مجددا التأكيد على أن “المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. من منطلق الوصاية الهاشمية عليها”.

ومن جهة أخرى، أصدر العاهل الأردني الأحد توجيهات لحكومة بلاده بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، عقب ما حصل، مؤخرا.

حيث تتضمن تلك الإجراءات “تسيير قوافل مساعدات طبية وإغاثية” .و”نقل المصابين في غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة” .و”إرسال عدد من أخصائيي الصحة النفسية للأطفال ليعملوا في المستشفيين الأردنيين الميدانيين في القطاع”.

بالإضافة إلى “إرسال مساعدات طبية لبعض المستشفيات في القدس” و”تجهيز مركز في غزة لإجراء فحوصات الكشف عن كورونا وإعطاء اللقاحات ضد الفيروس،. بعد تدمير المختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي وتوقفه عن العمل بشكل كامل”.

The post الملك عبد الله يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار بغزة إلى “هدنة ممتدة” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ