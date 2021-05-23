رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصطحب الوفد القطري في جولة بمتحف السراي الحمراء

طرابلس 23 مايو (وال)- قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأحد، باصطحاب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في جولة بمتحف السراي الحمراء بوسط طرابلس.

هذا ورافق في الجولة السادة وزراء الخارجية، الداخلية، المالية، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومن الجانب القطري رئيس جهاز أمن الدولة، وسفير دولة قطر لدى ليبيا.

كما أقيمت بعد هذه الجولة مأدبة غداء من قبل السيد رئيس الحكومة على شرف السيد نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له. (وال)

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