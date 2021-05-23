دعوات تونسية لإدخال ديناميكية كبيرة على المبادلات التجارية والاستثمارات بين ليبيا وتونس

طرابلس 23 مايو 2021 ( وال )- طالب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ” أنيس الجزيري “، بضرورة تمكين المستثمر الليبي والتونسي من الحصول على نفس الامتيازات في كلا البلدين في ما يتعلق بالاستثمار وحق التملك والإجراءات والمعاملات البنكية.

وثمن ” الجزيري ” خلال كلمة ألقاها، اليوم الأحد بمناسبة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي والتونسي في العاصمة طرابلس – مخرجات لقاءات الوفد الحكومي التونسي ونظيره الليبي التي من أهمها عودة رحلات الخطوط التونسية نحو ليبيا وتوقيع اتفاقيات في مجال النقل ووضع الإجراءات الكفيلة بتحرير المبادلات التجارية بين البلدين خاصة رفع القيود على الاعتماد لدخول البضائع الى تونس عبر الحدود البرية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسمح بإدخال ديناميكية كبيرة على المبادلات التجارية والاستثمارات.

وأشار إلى أن منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا يهدف إلى إعادة إحياء تجارة العبور لاسيما وإن ليبيا كانت على مر التاريخ البوابة التجارية نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار ” الجزيري ” إلى أنه بإمكان المستثمرين وأصحاب الأعمال، في ليبيا وتونس اختراق الأسواق الإفريقية عن طريق ليبيا وفتح آفاق للشباب في تونس وليبيا. (وال)

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