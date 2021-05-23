وزير الإسكان المصري : الشركات المصرية تنتظر إشارة البدء في عملية إعادة أعمار ليبيا

القاهرة 23 مايو 2021 ( وال )- قال وزير الإسكان المصري ” عاصم الجزار” اليوم الأحد، إن بلاده تعمل مع الأشقاء الليبيين، على تسهيل دخول وخروج الأموال والأفراد والبضائع بين الجانبين، تمهيدًا لبدء مشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الأعمار.

وأكد ” الجزار ” في تصريحات صحفية أنه تتم حاليًا دراسة 10 مشروعات كبداية لعمل الشركات المصرية في عمليات إعادة أعمار ليبيا.

وأشار الوزير المصري إلى أن فرق العمل المصرية تنتظر إشارة البدء والضوء الأخضر من الجانب الليبي للبدء في تقييم المشروعات، وتوفير فرق العمل والأجهزة المعدات التي تستطيع الانتقال لأداء المهام المطلوبة. (وال)

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