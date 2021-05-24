ليبيا نيوز

الملحق الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا يُسلّم معدات بحرية لجهاز حرس السواحل الليبي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 24 مايو 2021 ( وال )- سلّم الملحق الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا، عددًا من المستلزمات إلى جهاز حرس السواحل الليبي، وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه مُسبقًا بدعم الجهاز .

وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن المستلزمات شملت ملابس وبدل خاصة بالعاملين في البحر، وفقًا لما ورد في مشروع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي .

وحضر عملية التسليم يوم أمس رئيس جهاز حرس السواحل، وأمن الموانئ اللواء ” رضاء عيسى “، ومدراء الإدارات، والملحق العسكري الإيطالي لدى ليبيا. (وال)

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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