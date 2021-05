صحة الخرطوم توقف 13 معملاً لفحص كورونا

أوقفت الإدارة العامة لطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة في الخرطوم، 13 معملاً لفحص كورونا، وذلك لعدم التزام المعامل بإرسال التقارير منذ مارس 2021، إلى المعمل القومي للصحة العامة (إستاك).

كما وأعلنت الإدارة العامة لطوارئ صحة الخرطوم عدم اعتماد أيّ نتيجة بعد الخامس والعشرين من مايو الجاري.

وتشمل قائمة المعامل كلا من، (مدينة المعلّم الطبية، مستشفى فضيل، الفيصل المرجعي، مستشفى شرق النيل، المركز الطبي الحديث، مجمّع التوم للعيادات الطبية، مجمّع عيادات المتكامل الطبية، الريادة الطبي الحديث، مركز الإحسان للتشخيص الطبي، الروس للتحاليل الطبية، إسباين كير وسويس لاب الخاص).

الصحة السودانية تفرض الحجر الصحي للقادمين من الهند داخل المطار

وفي السياق، وقف وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، على تجهيزات الحجر الصحي داخل مطار الخرطوم الدولي، برفقة كلا من وكيل وزارة المكلف د.يسرا محمد عثمان ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بمطار الخرطوم .

وجاءت زيارة وزير الصحة السوداني للتنسيق مع إدارة المطار لإستقبال القادمين من دولة الهند ووضع التحوطات اللأزمة لحماية البلاد من المهددات الصحية المحتملة.

وتم عمل آلية معينه لمسارات العائدين، بمشاركة إدارة الجوازات وإدارة مطار الخرطوم الدولي، وزيادة الطاقة الإستيعابية للفحص داخل المطار والتعامل مع الحالات الطارئة.

وبدوره حذر وزير الصحة السوداني، د.عمر النجيب من تفشي فيروس كورونا السلالة الهندية في البلاد، خاصة مع التوقعات بوصول عدد المصابين إلى 100 ألف حالة إصابة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م.

كما وأشار وزير الصحة السوداني إلى انهيار النظام الصحي مالم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما وأكد بأن الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية تقل عن الـ20 ألف لكل الحالات.

وصرح الوزير إن الوضع الصحي أصبح في غاية الصعوبة خاصة بعد أن فقدت الوزارة أكثر من 200 كادر طبي وهو أمر يصعب على القطاع الصحي تحمله

وطالب النجيب كل المعامل الخاصة بضرورة الكشف عن المصابين بكورونا بعد عمليات الفحص التي تتم داخل معاملهم.

كما وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان قراراً بتعطيل الدراسة في كافة الجامعات والمدارس،لمدة شهر،وايقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

