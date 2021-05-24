بنك السودان المركزي يعلن عن مزاد للنقد الأجنبي

أعلن بنك السودان المركزي عن أنه سيقيم مزاد للنقد الأجنبي، وذلك يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرون من مايو الجارى.

وكشف المركزي أن المزاد يأتي إنفاذاً لسياسات بنك السودان للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، وفقاً لـ”الانتباهه أون لاين”.

وأوضح البنك أن المزاد يحمل الرقم 1/2021 وأن حجم المزاد 40 مليون دولار، موضحاً أن الحد الأعلى المسموح به لقيمة الطلب، هو 20 في المئة من حجم المزاد الكلي.

كما أوضح بنك السودان أن المزاد يقتصر على المصارف فقط، على يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد، وذلك مع توضيح الرمز الإنتمائي والرقم الضريبي.

في سياق آخر، كشف وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، أن الحكومة السودانية تلقت مطالب جديدة برفع الدعم عن سلع أخرى.

هذا وقد قال إبراهيم أن السودان أوفى بغالب شروط البنك الدولي، إلا بعض الشروط الإدارية في بنك السودان ووزارة المالية، بحسب ما جاء في “السوداني”.

وقال وزير مالية السودان “نحن لسنا على استعداد في الوقت الحالي لرفع الدعم عن غاز الطبخ والخبز وقد اتفقنا معهم أن يأتي هذا الإجراء في وقت لاحق”.

فيما كشف الوزير عن عدد من الترتيبات لضبط سعر الصرف في البلاد، سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي.

وأوضح قائلاً: “نعمل على ضخ أموال قادمة للبنك المركزي لزيادة احتياطات العملات الاجنبية ولن نسمح لها بمزيد من الانفلات”.

كما أقر إبراهيم بأن ضخ الأموال وحده ليس كافياً، مؤكداً بأن ضبط الطلب على الدولار مهم للغاية.

وبدوره أفاد البنك الدولي بأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها السودان في الآونة الأخيرة بأنها جزئية، مشيرًا أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تقود البلاد إلى التعافي وحل عقبات الديون التي يمر بها السودان.

وذكر المدير العام للعمليات بالبنك الدولي أكسل فان تروتسنبرج، بعد لقائه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال مؤتمر باريس، بأن اللقاء كان مثمرًا، معبرًا عن دعمه لما قامت به بلاده من إصلاحات اقتصادية بالآونة الأخيرة.

وغرد أكسل عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قائلًا إنه سعيد للغاية برؤية رئيس الوزراء السوداني، وأن البنك الدولي سيظل داعمًا إلى السودان والإصلاحات الاقتصادية الجزئية التي قام بها حتى يتعافى اقتصاديًا.

ومضى في القول: “البنك الدولي يهدف إلى تكوين شراكة حقيقة مع السودان ومساعدته في إحداث مكاسب تنموية تعين المواطن السوداني”، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

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