شحنة كبيرة من لقاح فايزر المضاد لكورونا تصل إلى الأردن

وصلت شحنة كبيرة من لقاح “فايزر” المضاد لكورونا مساء امس الأحد إلى مطار الملكة علياء الدولي الأردني، في ظل استمرار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وبحسب اتفاق وزارة الصحة مع الشركة المصنعة للقاح فايزر، فإن جرعات اللقاح تصل إلى الأردن كل يوم أحد، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق كان قد أقر وزير الصحة الأردني فراس الهواري أن المملكة تستعد حاليا لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، وتتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد.

حيث أفاد الهواري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، : “أننا نتجهز للموجة الثالثة من فيروس كورونا من خلال رفع قدرة القطاع الصحي والكوادر الطبية”.

كما دعا الوزير إلى تلقي اللقاحات المضادة لـ”كوفيد 19″، مشيرا إلى أن “الصيف الآمن سنصله من خلال المطاعيم في مطلع يوليو المقبل”.

مؤكدا على أن السلطات الطبية في الأردن لم ترصد أي إصابة بالفيروس المتحور الذي يضرب الهند حاليا.

وأضاف: “قدرتنا هي تطعيم 60 ألف شخص يوميا، وسنصل قريبا إلى مئة ألف شخص يوميا”، مشيرا إلى أن 65 بالمئة نسبة المستجيبين لمواعيدهم ممن تصلهم الرسائل بمواعيد تلقي اللقاحات، والباقي يمتنعون عن التوجه إلى مراكز التطعيم.

وأقر الهواري إن “من يصابون بكورونا محصنون من الفيروس لمدة 3 أشهر”، متحدثا عن “مؤشرات أولية على قدرة اللقاحات على مواجهة سلالة المتحور الهندي”.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن الموجة الثانية كانت أشد من الموجة الأولى بنسبة 30 بالمئة، مبينا أنه “تم الانتقال من الأولى إلى الثانية خلال أسبوعين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية على شكل حزمة واحدة ادت لانحسار الموجة الثانية”.

حيث أوضح أن “الإجراءات الحكومية تحتاج من أسبوعين إلى 3 ليتم تقييمها ورصد آثارها على الحالة الوبائية” في الأردن، مضيفا أنه “لو لم تتخذ الحكومة الإجراءات كانت الحالات ستزيد بنسبة 250 بالمئة”.

مضيفا أن حالات كورونا بدأت تزداد في العديد من دول المنطقة والعالم، رغم انتشار اللقاح بشكل منتظم، وهو ما يدعو للحذر والانتباه.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن الموجة الثانية كانت أشد من الموجة الأولى بنسبة 30 بالمئة.

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