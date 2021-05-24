استثمارات قطرية ضخمة في مجال الطاقة الشمسية في السودان

أعلنت شركة الخليج القطرية للبترول، رغبتها في الاستثمار في السودان في مشروعات مجال الطاقة الشمسية في ظل نقص الكهرباء في البلاد، بحسب ما افاد رئيس الشركة القطرية عبدالعزيز حمد الدليمي.

وبحث وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد اليوم الأحد، مع وفد شركة الخليج للبترول المحدودة القطرية، العرض المقدم من قبل الشركة للاستثمار في مشروعات الطاقة بالسودان.

أعلنت شركة الخليج القطرية للبترول رغبتها في الاستثمار في السودان في الطاقة الشمسية.

وقدم وفد الشركة برئاسة عبدالعزيز حمد الدليمي، رغبتها في الاستثمار في السودان في مجال الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى التطور الذي يشهده العالم في مجال الطاقة الشمسية للاستفادة من المصادر الطبيعية، لا سيما في بلد مثل السودان.

فيما أكد وزير الطاقة جادين علي عبيد، أن بلاده ترغب في سد النقص في مجال الكهرباء بالاتجاه الى الطاقة الشمسية، لافتًا إلى تشكيل لجنة خاصة بمشاريع الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، لأنها تحظى باهتمام كبيرة لدى الحكومة السودانية.

وأضاف عبيد: “نود أن نصل إلى نتائج سريعة وملموسة بشأن مشاريع الطاقة الشمسية”.

وذكر وزير الطاقة، أن مشاريع الطاقة الشمسية حديثة عهد في السودان وهي بحاجة إلى تشريعات جديدة وإصلاحات للقوانين القديمة.

وتعهد عبيد لوفد الشركة القطرية بالوصول إلى تفاهمات فنية سريعة حول المقترح المقدم للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بالبلاد بعد دراسته مع الفنيين فى قطاع الكهرباء.

وتعد شركة الخليج للبترول المحدودة القطرية، أحد وكلاء شركة سيمنس الألمانية وشركة سامسونج وشركة كندا للطاقة المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط.

وحصل السودان على وعود دولية بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وذلك في مؤتمر باريس الذي انتهى الأسبوع الماضي، بمشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وتأتي زيارة الوفد القطري بمعية وفد رفيع من الدوحة برئاسة وزير الخارجية القطري يعتزم لقاء مسؤوليين سودانيين اليوم الأحد في الخرطوم، بحسب مانقلت وسائل إعلام.

وهي أكبر زيارة من نوعها منذ سنوات خاصة عقب التقارب السوداني القطري على خلفية زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح الدوحة في آذار/مارس الماضي، وبذل تعهدات بين الجانبين بالوصول الى اتفاقات استثمارية وتعاون غير مسبوق.

وتتزامن التطورات بين السودان وقطر، مع اقتراب مناورات عسكرية بين جيشي البلدين في قاعدة جبيت العسكرية، بحسب ما صرح مصدر عسكري لـ”الترا سودان”.

ويقول المحلل الاستراتيجي والعسكري اللواء أمين إسماعيل مجذوب في حديث لـ”الترا سودان”، إن زيارة الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية يأتي عقب زيارة نفذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه محمد حمدان دقلو تباعًا إلى الدوحة.