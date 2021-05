مركز رصد الزلازل: وقوع زلزال على “بحر عمان” صباح اليوم

كشف مركز رصد الزلازل عن ضرب زلزال بقوة 2.9 على مقياس ريختر، على بحر عُمان في الأردن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، دون وقوع أي أضرار.

وأعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بوقوع زلزال بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في بحر عُمان، وذلك في تمام الساعة 4:54 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتابع:” وقع الزلزال على عمق 10 كليومتر، وعلى بعد 19 كيلومتر عن ولاية دبا”.ط، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

الأردن.. انقطاع مفاجئ للكهرباء يشمل مختلف محافظات المملكة

وفي الواحد وعشرين من شهر مايو الجاري، شهدت عدة مناطق في الأردن انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر تمر بها المملكة، الأمر الذي استدعى اجتماعاً طارئاً ترأسه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في وزارة الداخلية، للوقوف على تداعيات انقطاع التيار الكهربائي.

وكانت قد صرَّحت الحكومة الأردنية أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الأردن كان لانقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر.

ونوَّهت الحكومة الأردنية إلى أنها “تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي”.

وأفادت مصادر إعلام أردنية أن مدير شركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، أكد: “انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمان والبلقاء، جراء خلل من المزود الرئيسي وليس من الشركة الأردنية”.

وعمت حالة من الاستياء بين الأردنيين من الانقطاع المفاجئ الذي عاشته أغلب محافظات الأردن، وسط مخاوف من تأثيرها على المرافق الحيوية في المملكة وخاصة المستشفيات ومراكز عزل مرضى كورونا.

وزير الصحة يطمئن المواطنين في الأردن “مستشفيات المملكة تحت السيطرة”

وبدوره وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، تحدث خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عن استعدادات الوزارة مؤكداً أن الأوضاع في جميع مستشفيات المملكة تحت السيطرة، وخاصة في المسشفيات الميدانية المخصصة لعلاج مرضى كورونا.

وأشار الهواري إلى الخطوة الاستباقية لوزارة الصحة، التي عملت من خلالها على تزويد جميع المستشفيات بمولدات كهربائية تعمل فورا حال انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب، منوهاً إلى تأمين مولدات إضافية لضمان زيادة الاحتياط

