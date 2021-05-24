الملحق الأمني بالسفارة الليبية في تونس يبحث الإجراءات المتعلقة بتسهيل عبور المسافرين بين البلدين

تونس 24 مايو 2021 (وال) -أعلن الملحق الأمني بالسفارة الليبية بتونس، عميد إبراهيم البوعيسي، عن قيام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق، ببحث الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ البرية والجوية.
وأضاف عميد البوعيسي إنه تم بحث إمكانيةَ فتح مسارات جديدة للحد من الازدحامات بالمعابر، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حركة تنقل البضائع التجاريةِ بين البلدين، مؤكداً على تناول الجانبان مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها المسافرون الليبيون في الديوانة التونسية، والإتفاق على ضرورة وضع الحلول السريعة لها.
وأشار إلى إنه تم مناقشة ملف تبادل المعلوماتِ حول المطلوبين والموقوفين، في كِلا البلدين، وقضايا التهريب وتداعياته على أمن البلدين، وإيجاد الخطط الأمنية، و التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة. (وال – تونس) س خ / هــ ع
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