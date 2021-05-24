الملحق الأمني بالسفارة الليبية في تونس يبحث الإجراءات المتعلقة بتسهيل عبور المسافرين بين البلدين

تونس 24 مايو 2021 (وال) -أعلن الملحق الأمني بالسفارة الليبية بتونس، عميد إبراهيم البوعيسي، عن قيام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق، ببحث الإجراءات المتعلقة بتسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ البرية والجوية.

وأضاف عميد البوعيسي إنه تم بحث إمكانيةَ فتح مسارات جديدة للحد من الازدحامات بالمعابر، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات حركة تنقل البضائع التجاريةِ بين البلدين، مؤكداً على تناول الجانبان مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها المسافرون الليبيون في الديوانة التونسية، والإتفاق على ضرورة وضع الحلول السريعة لها.

وأشار إلى إنه تم مناقشة ملف تبادل المعلوماتِ حول المطلوبين والموقوفين، في كِلا البلدين، وقضايا التهريب وتداعياته على أمن البلدين، وإيجاد الخطط الأمنية، و التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة. (وال – تونس) س خ / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال