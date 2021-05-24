السودان.. مجلس الشركاء يجتمع لحسم ملف ولاة الولايات

اجتمع المجلس الأعلى للسلام في السودان، برئاسة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الأحد، بالقصر الجمهوري.

هذا وقد صرح رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو، موضحاً أن الاجتماع ناقش الترتيبات الجارية لبدء جولة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال “عبد العزيز الحلو”، بحسب“المشهد السوداني”.

ومن المنتظر أن يبدأ التفاوض مع الحلو في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري، بعاصمة الجنوب “جوبا”.

ولفت الدبيلو إلى إكتمال كافة الترتبيات، مشيراً إلى أن الوفود ستتجه إلى جوبا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كما أوضح الدبيلو أن الاجتماع اتفق على عقد جاسة خاصة لمناقشة موضوع مسار الشرق، قبل نهاية الشهر الجاري.

بينما ناقش الاجتماع كذلك مسألة تعيين الولاة في كل من دارفور والنيل الأزرق، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة مجلس الشركاء للجلوس اليوم الإثنين وحسم ملف تعيين الولاة.

وبحضور رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وقع البرهان والحلو، بجوبا في 28 مارس الماضي، “إعلان مبادئ”، تمهيدا لبدء مفاوضات بين الجانبين.

وكان عمار أمون دلدوم، سكرتير عام الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو قد أكد استعداد الحركة لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية “في أي زمان ومكان”.

وأكد دلدوم أن التفاوض يجب أن يكون أساس “وثيقة أديس أبابا” الموقعة بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة بالعاصمة الإثيوبية في سبتمبر 2020، حسبما ذكرت (سكاي نيوز عربية).

وتعليقا على إعلان الحكومة السودانية، السبت، استئناف الحوار مع “الحركة الشعبية شمال”، قال دلدوم إنهم “لم يتلقوا أي إخطار رسمي من الوساطة حتى الآن”.

وأشار دلدوم إلى أن الحركة، ومنذ انسحابها من المفاوضات في أغسطس الماضي، لم تدخل في مفاوضات رسمية مع الحكومة السودانية، لكنها وقعت على وثيقة مبادئ مع رئيس الوزراء السوداني في سبتمبر، وشاركت في ورش غير رسمية مع خبراء سودانيين ودوليين.

وتضمن اتفاق المبادئ الموقع بين حمدوك والحلو، 6 بنود تنص على “التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية، وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها”.

وقال دلدوم إن الحركة التي تسيطر على مناطق استراتيجية في جنوب كردفان، وتحظى بتأييد واسع في أوساط السكان المحليين، ظلت طوال الفترة الماضية على تواصل مع البعثة الأممية الجديدة للسودان “يونيتامس“، وعدد من الفاعلين في المجتمع الدولي.

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