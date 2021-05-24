السودان..الجيش يسترد أراضي زراعية في الحدود الإثيوبية

كشف مصدر عسكري مطلع عن أن الجيش السوداني وقوات الاحتياطي، بمنطقة باسندا، بولاية القضارف، من استرداد أراضٍ زراعية خصبة بمساحات واسعة من سيطرة المزارعين الإثيوبيين.

وقال المصدر من الحدود الشرقية، إن الأراضي المستردة تشمل عدداً من الكنابي منها “كمبو مقوس وكمبو عبدا ماركو، إلى جانب عدد آخر من الكنابي، جميعها تقع في اتجاه باسندا داخل الحدود السودانية”.

خسائر

وكشف المصدر الذي طلب حجب اسمه، عن تعرض المليشيات الأثيوبية لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مؤكداً عدم تعرض الجيش السوداني لأي خسائر.

وأكد حدوث معارك بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات أثيوبية مسلحة، موضحاً أن المزارعين الأثيوبيين يقومون باستئجار هذه المليشيات لحمايتهم في المناطق التي يسيطروا عليها داخل الحدود السودانية.

وأضاف إن جميع هذه الأراضي زراعية خصبة، كان يستغلها مزارعون أثيوبيون لأعوام طويلة، ويشكلون تهديداً لأهالي المناطق المجاورة.

مردفاً إنه: “كانوا يهددوا المواطنين بالتصفية ويخطتفون ابنائهم”.

مشيراً في ذات السياق إلى أن المزارعين الأثيوبيين كانوا يقومون بسرقات للمواشي من ضأن وبقر وماعز، وزعزعة الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

وتشهد المناطق الحدودية بين السودان وأثيوبيا توترات حادة منذ أن قام الجيش السوداني ببسط قواته على 90% من منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر من العام الماضي وطرد المزارعين الأثيوبين الذين كانوا يسيطرون عليها منذ العام 1995.

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام محلية يوم السبت، عن حشود لقوات إثيوبية مدعومة بميليشيات الأمهرا تتجه نحو مستوطنة قطراند الأثيوبية داخل أراضي الفشقة السودانية التابعة لولاية القضارف.

وقالت مصادر بحسب (سودان تربيون) إن الحدود السودانية الإثيوبية بالفشقة الكبرى والصغرى شهدت حشوداً كبيرة وتحركات لقوات إثيوبية قادمة من عاصمة إقليم بحر دار ومدينة قندر.

وأضافت أن القوات

الإثيوبية المدعومة بميليشيات الأمهرا، اتجهت نحو مستوطنة قطراند وهي مزودة بعتاد حربي ورشاشات قناصة ومدافع ودبابات.

وكشفت عن تحرك جزء من هذه القوات نحو مدينة عبد الرافع الأثيوبية المحاذية لمحلية القريشة بجانب منطقتي ماي خدرة والحمرة اللتين تقعان في إقليم تقراي المحاذي لولاية القضارف بطول 110 كلم.

وقبل عدة أيام دفعت إثيوبيا بحشود عسكرية ومليشيات مسلحة من عرقية الأمهرا إلى الأراضي السودانية، وتحديدا نحو مستوطنة قطراند الواقعة داخل أراضي منطقة الفشقة السودانية، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.