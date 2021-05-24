مصر.. حل مشاكل 200 سائق عالق بمعبر مساعد البري

القاهرة 24 مايو 2021 (وال) -أعلنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر، رصد استغاثة سائق مصري، من عدم سماح السلطات الليبية له بالعودة، هو و ( 200 ) سائق آخرين، إلى الأراضي المصرية من خلال معبر مساعد الليبي.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي، أن “من بين ما تم رصده عبر الخط الساخن، استغاثة أحد المواطنين، من عدم سماح السلطات الليبية له بالعودة إلى الأراضي المصرية، من خلال معبر مساعد الليبي، موضحا أنه عالق بالمعبر بسيارته، حيث يمتلك سيارة شحن كبيرة، وهو الأمر نفسه المنطبق على أكثر من ( 200 ) سائق عالق بالمعبر، ويرغبون في العودة الى مصر”.

من جانبها، قامت المنظومة بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الخارجية، وتم التواصل مع مسؤولي ميناء مساعد البري، وذلك من قبل مساعد الوزير بالقطاع القنصلي للشكاوي، والتحقق من هوية المواطنين، والسماح لهم بالعبور والعودة إلى الأراضي المصرية، وإزالة أسباب الشكوى.

وفي حادثة أخرى، أشار طارق الرفاعي إلى أن المنظومة استجابت لاستغاثة أحد المواطنين، والتي أفاد خلالها بأن “والدته البالغة من العمر نحو ( 64 ) عاما، تعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع، وبدا عليها الاعياء الشديد مؤخرا حيث بلغت نسبة الأكسجين في الدم ( 53%)، وأنها مازالت متواجدة بالمنزل، مطالبا بنقلها لوحدة الرعاية المركزة بأي مستشفى حكومي”.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة “استمرار جهود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والاستغاثات، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، في هذا الصدد”.(وال القاهرة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال