انطلاق فعاليات معرض “أبوظبي” للكتاب

أبو ظبي 24 مايو 2021 (وال) – تحتفي الدورة الثلاثون من معرض أبوظبي للكتاب، الذي انطلق صباح يوم أمس الأحد، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدور النشر المحلية والعالمية وبالكتاب والأدباء والملهمين وبالمهتمين بالثقافة والأدب والفنون الإبداعية من مختلف الفئات العمرية.

الإبداع ومواجهة القرصنة

و يستمر المعرض واقعياً وافتراضياً إلى يوم السبت المقبل، فيما سلط المتحدثون في الندوات الافتراضية والواقعية التي عقدت في اليوم الأول من المعرض على طرق وأهمية الإبداع في زمن الجائحة التي أصابت العالم، فضلاً عن تسليط الضوء على تحديات القرصنة والنشر في العالم العربي وسبل إحترام صناعة النشر وحقوق.

وتناولت الجلسات الثقافية والمهنية ظاهرة النقد الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي وضوابط النقد الافتراضي التي تجعل منه نقداً حقيقياً، ودور المؤسسات الثقافية في ضبط مشهد النقد الافتراضي والتحكّم فيه.

وسلطت إحدى الندوات الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجتمع، إذ تناولت قضية المرأة وحقوقها عبر موقف الثقافة العربية من المرأة، والخطاب الديني، والدولة ومؤسساتها، ورؤية المجتمع لها، وصورتها في الفكر والأدب، وفي وسائل الإعلام.

وتأتي إحدى الجلسات تحت عنوان «الأوبئة والجوائح: التأثير في الحضارات»، وتتضمن فعاليات اليوم ورشة بعنوان «أساسيات الكتابة الإبداعية» تسهم في التعريف بالمذاهب الأدبية وخصائصها، والأشكال التعبيرية الإبداعية، ودراسة المحسّنات اللفظية والبيانية والبديعية لتمكين المشاركين من إنتاج النص الأدبي والكتابة الأدبية.

وفي المساء، سيبث مباشرةً احتفال تكريم الفائزين في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الأخيرة «جائزة الأدب والثقافة العربية الرائدة في العالم»، كما ستعقد ندوة بعنوان «الرواية التاريخية» وأهميتها، إضافة إلى جلسة بعنوان «فنّ الترجمة: كلماتي أنا، وصوتك أنت» والتي تتطرق إلى كيفية إعادة إنتاج كتابات شخص آخر بلغة مختلفة بكل أمانة ودقة.

إعفاء من الرسوم

هذا و أعفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 2021 جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب من دفع رسوم الأجنحة، وذلك في إطار جهود دعم قطاع النشر، علمًا أن النسخة الحالية من المعرض تشهد مشاركة أكثر من 800 عارض بعضهم على أرض المعرض والآخرين افتراضيًا وذلك من 46 دولة حول العالم.

وستشهد الدورة الثلاثين من المعرض إطلاق أول منصة افتراضية للناشرين لتبادل حقوق النشر على مستوى المنطقة العربية، وذلك لدعم قطاع النشر. وسيتم الإعلان خلال المعرض عن تقديم 300 منحة موزعة على الكتب الورقية والرقمية والصوتية كجزء من برنامج “أضواء على حقوق النشر”.

ويشارك 260 ضيفاً ومتحدثاً واقعياً وافتراضياً في 104 جلسات واقعية وافتراضية تقدم بالشراكة مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة ثقافية محلية ودولية.

ويستقبل المعرض زواره من 9 صباحاً- 10 ليلاً من الأحد إلى السبت، ومن 4 عصراً- الساعة 10 ليلاً يوم الجمعة.

تجارب إبداعية

استعرضت 3 فنانات تجاربهن الإبداعية أثناء العزلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وذلك ضمن الندوة الثقافية الأولى للمعرض. وأجابت الندوة التي جاءت تحت عنوان «من العزلة إلى الإلهام» عن تساؤلات عديدة من بينها «كيف نستعيد روح الإبداع في عالم لم تعد فيه طبيعتنا السوية سوى ذاكرة بعيدة؟»، «هل فترت حواسنا في عالم صغّرته الجائحة؟» أو «هل يمكن أن يحفزنا الوقت الذي يتسم بالهدوء والعزلة لبلوغ آفاق جديدة؟.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس اتحاد الناشرين العرب، والرئيس التنفيذي للدار المصرية اللبنانية، محمد رشاد، في ندوة ثقافية عقدت يوم أمس «الأحد» ضمن فعاليات المعرض عن رصد «الاتحاد» أكثر من 150 موقعاً تنتهك حقوق النشر عربياً.

وأكد رشاد في الجلسة التي جاءت تحت عنوان «النشر في العالم العربي: تسليط الضوء على احترام صناعة النشر» أنه ستتم مقاضاة منتهكي حقوق النشر لمنعهم من الاستمرار في عملية القرصنة الرقمية، لافتاً إلى أنه (الاتحاد) أبلغ إدارة «غوغل» لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من «القرصنة».(وال/ أبوظبي) ح م / هــ ع

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