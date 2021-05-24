صدور رواية “نيرفانا” عن منشورات الاختلاف للكاتب  الجزائري أمين الزاوي

الجزائر 24 مايو 2021 (وال) -صدرت حديثًا رواية “نيرفانا” للكاتب الجزائري، أمين الزاوي، عن دار نشر ضفاف في بيروت

وقال الناشر: تعني “نيرفانا” السعادة القصوى، والانفصال التام عن العالم في حالة من التأمل والانتشاء، هذا الواقع أدركه “أنزار” عند المتعة الأولى، الكذبة الأولى، السقطة الأولى، الشك الأول، قراءة الحكاية الأولى، الركوب الأول للبحر، قيادة سفينة للمرة الأولى.

ولا يحدث هذا الأثر عند البشر مرة ثانية بعد تلك الأولى، ما يدفعهم إلى تكرار الأشياء أملا في الحصول على الشعور الأول ذاته، وينقضي العمر في محاولات استعادته من دون جدوى. وعلى عكس البشر، تستطيع الحيوانات، لا سيما الكلاب، الحصول على السعادة القصوى “نيرفانا”، ودليل الكاتب الشبق والعلاقة الحسية لدى هذه المخلوقات، على خلاف الإنسان الذي يؤدي هذه العلاقة بآلية، كواجب روتيني ثقيل، ولا يحمل من السعادة سوى ذكرى.

أمين الزاوي: كاتب وروائي ومترجم جزائري، بين اللغات الفرنسية والإسبانية والعربية.

عمل أستاذا للدراسات النقدية في جامعة وهران، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه عن صورة المثقف في رواية المغرب العربي، وله عشر روايات نصفها باللغة الفرنسية، ونصفها الآخر باللغة العربية، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين(وال الجزائر) ح م / س خ.

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