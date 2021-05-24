مجلس النواب ينفي رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر

قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب في مصر،أشرف حاتم، أن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مؤخرا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نقلت بطريقة خاطئة.

وأوضح عضو مجلس النواب:” أن المرضى الذين يستخدمون الكورتيزون،و المضادات الحيوية بكثرة، بسبب إصابتهم بمرض فيروسي، هم الأكثر عرضة بلإصابة بمرض الفطريات العادية أو الفطر الأسود، و أن التهابات الفيروسات الشديدة تسبب دوما إصابة بالفطريات”.

وقال رئيس اللجنة:” أن مرض الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بالسلالة الهندية المستحدثة، وأنه لا يمكن التأكيد أو النفي بوجود حالات للفطر الأسود في مصر نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس”.

ودعا أشرف حاتم، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وبعد إعلان وزارة الصحة المصرية، عن قرب انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا، منتصف الشهر القادم، تبادر إلى الأذهان، عدد من التساؤلات والتكهنات، حول إمكانية تعرض مصر، لموجة رابعة من فيروس كورونا، وسط تخوفات من أعراضها، وحدة الفيروس الذي وصف بأنه سيكون الأشد فتكا في تلك المرحلة.

وحسب الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، فإن مصر ستشهد في غضون الشهرين، موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد، والتي وصفها بالأشد فتكاً وحدة من سابقتها.

مضيفا أن هناك حالة من الوعي، بدأت تظهر في إقبال أعداد كبيرة من المواطنين، على التسجيل لتلقي اللقاح، مؤكدا على أهمية اللقاح، وفعاليته في تخفيف أعراض الفيروس، وخاصة على كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع : “على الرغم من أن الموجة الرابعة للفيروس، قد تكون أكثر فتكا من سابقتها ، إلا أن هناك عددا من العوامل نستطيع من خلال الالتزام بها وتطبيقها، التحكم في حدة الفيروس، من أهمها الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، الي جانب عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح”.

حيث لفت عنان، إلى أن الدول التي طعمت أكثر من 20 بالمئة من مواطنيها، انخفضت نسبة الوفيات فيها، حيث أن اللقاح يعمل على خفض نسبة الوفيات، وتخفيف أعراض الفيروس والسيطرة عليه.

وفي السياق ذاته أكد، الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، بوزارة الصحة المصرية، أن الحديث عن تعرض مصر، لموجة رابعة من فيروس كورونا المستجد، مبكرا جدا، خاصة وأننا مازلنا في ذروة الموجة الثالثة، والتي من المقرر انتهاؤها الشهر القادم.

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