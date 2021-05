أبناء الفنانة الراحلة نادية العراقية يحيون ذكري ميلادها بالـ”سوشي”

أحيا أبناء الفنانة الراحلة نادية العراقية، عقب رحيلها منذ أيام، ذكري ميلادها الأولى، حيث توفت يوم 16 مايو الجارى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

حيث زار إبنها أدهم قبرها ومعه باقة ورود ووجبة سوشي حيث أنها كانت وجبتها المفضلة، ونشرت إبنتها مي محروس في الصفحة التي أنشأتها علي”فيس بوك”، بعض الصور والفيديو، علقت عليها: “في ذكري ميلادها قام ابنها أدهم بزيارة قبر والدته محملا ً بالورود ووجبة من السوشي كما كانت تحبه دائماً”.

وتابعت:” وقرأ علي روحها سور من القرأن الكريم كانت المرحومة تحبها بصورة خاصة ودعا لها بالرحمة وتركها مودعاً عائداً لسرادق العزاء بالإسكندرية .. رحمها الله وطيب ثراها وأسكنها الفردوس الأعلي من الجنة وأنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما شاركت مي محروس، عبر حسابها الشخصى، فيديو مجمع مع والدتها، علقت عليه قائلة :”ماما اول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا و معانا أكيد انتي دلوقتي في الجنة و مبسوطة مع الملائكة و تيتا و جدو و اخواتك.. كان نفسي اقولك كل سنة و انتي طيبة و ابوسك و احضنك و اعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي”.

وأضافت إبنة الراحلة نادية العراقية :” و الله يا ماما انا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي و سبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي انا فعلاً مش قادرة اعيش من غيرك.. انا عايزاكي و عايزة اشوفك بس عارفة انه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم و اكيد مبسوطة.. شكراً يا ماما على كل لحظة عشتيهالنا و على كل لحظة ضحكتينا و طبطبتي علينا انا بحبك اوي بجد يا روحي .. دايماً كنتي بتحمينا و حتى لما مشيتي بتحمينا “.

وتابعت مي محروس :”انا بحس بيكي حواليا و بحس بانك بتطبطبي علينا الحمدلله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين اوي يا ماما محدش فينا مستوعب احنا حاسين انك مسافرة زي كل مرة و راجعة تاني وسطنا.. عمري ما كنت اتخيل اني هكتب كده و لا اني هحس الاحساس الصعب ده كنت دايماً واثقة انك هتفضلي عايشة و ربنا هيفتكرني قبلك بس ربنا أراد حاجة تانية الحمدلله.. “، بحسب اليوم السابع.

