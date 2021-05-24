لجنة وساطة السلام…تأجيل المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة الانتقالية

أعلنت لجنة وساطة السلام بين الأطراف السودانية، تأجيل المفاوضات المباشرة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، جناح “الحلو” والحكومة الإنتقالية في السودان، التي كانت من المتوقع أن تنطلق اليوم الإثنين.

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وقال توت قلواك، رئيس الوساطة ومستشار الأمني للرئيس جمهورية جنوب السودان، يوم السبت، أن المفاوضات المباشرة ستبدأ يوم الأربعاء 26 مايو الجاري، في تمام الساعة الحادي عشر صباحاً بقاعة الحرية في جوبا. بحضور الرئيس سلفاكير.

وأضاف “تم تأجيل المفاوضات من يوم الإثنين إلي الأربعاء لان بعض الوفود لم تصل إلي العاصمة جوبا، حيث أن يومي السبت والأحد عطلة رسمية في البلاد وهذا أدى إلى توقف حركة الطيران”.

وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، قد وقّعتا في جوبا عاصمة جنوب السودان، في مارس الماضي، على بروتوكول “إعلان مبادئ” الذي ينص على علمانية الدولة، ويمهد للتفاوض بين الطرفين.

و قبل عدة أسابيع عقدت اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، الأحد، إجتماعها الثالث برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بكامل عضويتها، وبحضور رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ومشاركة أطراف العملية السلمية.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة نور الدائم محمد أحمد طه في تصريح صحفي، إن الإجتماع بحث سير تنفيذ اتفاق السلام والمعوقات التي تواجهه.

وأضاف بأن الإجتماع أمّن على ضرورة الإسراع في تشكيل القوة المشتركة فوراً، وأشاد ببعض الأطراف التي سلمت كشوفاتها الخاصة بذلك.

ونوّه إلى أن الإجتماع وجّه بالإسراع في دفع الاستحقاقات المالية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وأعلن نور الدائم تشكيل عدد من اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام في المسارات المختلفة.

وأشار إلى أن الإجتماع هنأ القائد مني أركو مناوي بتعيينه حاكماً لإقليم دارفور، وتمنى له التوفيق والسداد، وأن يشهد الإقليم مزيداً من الأمن والاستقرار.

وفي يناير الماضي، تم التوافق حول الآلية العليا لمتابعة وتقييم اتفاق جوبا لسلام السودان، وتضم الحكومة والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا والضامنين، بجانب منظمات وأطراف دولية أخرى.

كما تم الإتفاق على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وهي معنية بحسم الخلافات وتسوية التباينات التي تظهر أثناء التنفيذ، كما تملك حق المطالبة بتقارير من الآليات المعنية بتنفيذ اتفاقية السلام.

جرى ذلك خلال اجتماع لآليات تنفيذ اتفاق جوبا ضم أطراف العملية السلمية والوفد الحكومي برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.

وكانت اللجنة العليا عقدت اجتماعها الأول نهايات مارس المنصرم، والذي وقف على مراحل تنفيذ الاتفاقية، وتم تشكيل لجنة لإعادة ترتيب مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام، وتشكيل السكرتارية، ولجنة أخرى لمعالجة بعض قضايا المسارات.