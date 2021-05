السودان.. وزيرة الخارجية تستقبل نظيرها القطري

استقبلت وزيرة الخارجية في السودان، مريم الصادق المهدي، بمكتبها اليوم، نظيرها القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر.

هذا ويزور وزير الخارجية القطري السودان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وبحث لقاء وزراء خارجية الدولتين العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

كما دعا الجانبان إلى أهمية تفعيل آليات التشاور السياسي بين البلدين، فضلاً عن إجراء الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين.

وذلك بهدف بحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتدريب والمجالات الأخرى.

ومن جهته أكد وزير الخارجية القطري، عمق العلاقات التي تربط البلدين حكومة وشعباً، كاشفاً عزم بلاده على مواصلة الدعم والمساندة للسودان.

معلناً عن استعداد بلاده لتقديم العون للسودان، لا سيما أن قطر تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية.

وبدورها شكرت وزيرة الخارجية السودانية، الوزير القطري على الزيارة، وأعربت عن أمتنانها لدولة قطر الشقيقة على مواقفها الداعمة للسودان.

وأكدت مريم الصادق حرص بلادها على تمتين العلاقات الثنائية مع قطر ودفعها إلى آفاق أرحب.

على صعيد آخر، اجتمع المجلس الأعلى للسلام في السودان، برئاسة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الأحد، بالقصر الجمهوري.

هذا وقد صرح رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو، موضحاً أن الاجتماع ناقش الترتيبات الجارية لبدء جولة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال “عبد العزيز الحلو”، بحسب“المشهد السوداني”.

ومن المنتظر أن يبدأ التفاوض مع الحلو في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري، بعاصمة الجنوب “جوبا”.

ولفت الدبيلو إلى إكتمال كافة الترتبيات، مشيراً إلى أن الوفود ستتجه إلى جوبا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كما أوضح الدبيلو أن الاجتماع اتفق على عقد جاسة خاصة لمناقشة موضوع مسار الشرق، قبل نهاية الشهر الجاري.

بينما ناقش الاجتماع كذلك مسألة تعيين الولاة في كل من دارفور والنيل الأزرق، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة مجلس الشركاء للجلوس اليوم الإثنين وحسم ملف تعيين الولاة.

وبحضور رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وقع البرهان والحلو، بجوبا في 28 مارس الماضي، “إعلان مبادئ”، تمهيدا لبدء مفاوضات بين الجانبين.

