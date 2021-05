لمدة شهر.. تمديد الاتفاق مع إيران بشأن “التفتيش النووي”

اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لمدة شهر إضافي، وفق ما أعلنت الهيئة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين.

حيث أقر المدير العام بالوكالة، رافايل غروسي الصحافيين “ستبقى المعدات وعملية التحقق وأنشطة المراقبة التي اتفقنا عليها على حالها لمدة شهر حتى 24 يونيو 2021”.

كما نقل موقع اعتماد الالكتروني الإيراني عن مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن طهران قررت تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة ل 30يوما .

وأورد الموقع عن المبعوث، كاظم غريب آبادي، قوله “تم إخطار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بقرار إيران”.

كذلك أضاف أن بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت بحوزة إيران ولن تسلم للوكالة، بينما ستظل بيانات الشهر المقبل لدى إيران وفقا للاتفاق”.

وقالت إيران، يوم الأحد، إن اتفاق المراقبة ومدته ثلاثة أشهر انتهى، وإن الوكالة لن تحصل على صور من داخل بعض الموق النووية.

وصرحت إيران، يوم الأحد إن اتفاقا للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس السبت، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني.

وجاء ذلك، بحسب التلفزيون الإيراني، على لسان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي أضاف أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قاليباف قوله “اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق”، بحسب ما ذكرت رويترز.

