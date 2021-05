بلينكن في زيارة للمنطقة.. والغرض دعم جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

أقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، عزمه القيام بزيارة إلى المنطقة، لدعم جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

حيث صرح بلينكن في تغريدة على حسابه على تويتر: “بناء على طلب الرئيس بايدن ، أسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمّان للقاء الأطراف لدعم جهودها في ترسيخ وقف إطلاق النار”.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي : “لقد انخرطت الولايات المتحدة في دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأعمال العدائية وتخفيف التوترات”.

في الوقت ذاته أكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية سيغادر يوم الاثنين متوجها إلى الشرق الأوسط للاجتماع مع زعماء إسرائيليين وفلسطينيين في ظل وقف لإطلاق النار عقب أعنف قتال حدث منذ سنوات بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الخارجية إن زيارة أنتوني بلينكن للمدن الأربعة ستمتد من يوم الاثنين إلى الخميس.

حيث سيتوجه بلينكن أولا إلى القدس حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتانيا، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.

وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد إشتية ومسؤولين كبار آخرين من السلطة الفلسطينية.

كما سيتوجه بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيس، ووزير الخارجية سامح شكري.

ويختتم رحلته بالتوقف في عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الأردني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

