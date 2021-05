الجيش الروسي يُدرب فرقة من الجيش السوري ويُسمّيها “صائدي الدواعش”

عمل الجيش الروسي على تدريب فرقة من القوات الخاصة في الجيش السوري، وأطلق عليها اسم “صائدي الدواعش”، ووصفت وسائل الإعلام الروسية هذه الفرقة بأنها أفضل الوحدات.

ونشرت قناة “TVzvezda” الروسية، اليوم الاثنين، مشاركة خبراء من الجيش الروسي في تدريب قوات سورية على تكتيكات الاقتحام والقبض على العناصر المعادية.

استخدم في التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين رشاشات متوسطة وأسلحة خفيفة ومدفع عيار 57 مليمترًا.

ويقود كتيبة “صائدي الدواعش”، سمير الدماهيري، الذ تحدث عن مهام كتيبته الأساسية وهي: “حماية البادية من العصابات الإرهابية”.

في حين أوضح تقرير “روسيا اليوم” أن عناصر كتيبة “صائدي الدواعش” من أبناء الساحل السوري ممن فقدوا ذويهم في الحرب على سوريا.

وذكر التقرير أن مهمة هذه الكتيبة هي حراسة آبار النفط السوري في المرحلة التالية لتطهير تنظيم داعش “الدولة الإسلامية” من كافة الأراضي السورية.

ويعمل الجيش الروسي على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السوري، ومن بين الفرق التي تدربت على يد خبراء روسيا فرقة العميد سهيل الحسن، المعروفة بفرقة النمر (الفرقة 25 قوات خاصة).

الجيش الروسي يُدرب قوات سهيل الحسن (قوات النمر)

ظهر العميد سهيل الحسن قائد قوات النمر (الفرقة 25 قوات خاصة) برفقة عناصر من القوات الخاصة الروسية في صور نشرها حساب يتبع للإعلام الروسي.

الصور نشرها حساب Канал специального назначения الروسي تُظهر الحسن إلى جانب القوات الخاصة الروسية في ثلاث صور، دون ذكر الموقع الذي يتواجدون فيه.

ذات الحساب كان قد وثق بالصور في نيسان 2020، مشاركة عناصر كشافة “الحرس- 45” (قوات خاصة) في الجيش الروسي، بالعمليات العسكرية إلى جانب قوات سهيل الحسن في مدينة تدمر شرقي سوريا عامي 2016 و2017، وصور أخرى للحسن برفقة عنصر من القوات الخاصة الروسية في محيط إدلب.

وكانت قد درَّبت روسيا “قوات النمر” بقيادة سهيل الحسن، كما كرمته وزارة الدفاع الروسية بـ”وسام الشجاعة” عام 2016، لمحاربته تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حماة الشمالي.

فرقة “قوات النمر” غيَّرت اسمها إلى “الفرقة 25 مهام خاصة- مكافحة الإرهاب”، في آب 2019، بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد بحسب ما نقلت مواقع إلكترونية محلية.

