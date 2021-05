أحمد السعدني يبدي غضبه من فوضى تغطية الصحفيين لعزاء المشاهير

أبدى الفنان المصري أحمد السعدني غضبه من الفوضى التي تحدث من جانب الصحفيين خلال تغطيتهم مراسم تشييع أو عزاء أحد المشاهير بعدما تابع أحداث جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وقام أحمد السعدني بتوجيه طلب إلى نقابة الصحفيين مصحوبًا برجاء خاص، بأن يتم تكليف صحفي واحد ومصور واحد لتغطية عزاء المشاهير، واصفًا ما يحدث من قبل الصحفيين بالفوضى، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وعبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” كتب السعدني: “للمرة الثالثة أطرح نفس الاقتراح وكلي رجاء من نقابة الصحفيين أن تتبناه نرجو من حضراتكم بما أن تغطية جنازة وعزاء المشاهير الأغلبية تراه أمر ضروري أن تقوم النقابة بتكليف صحفي واحد ومصور فوتوغرافيا واحد ومصور فيديو واحد وتقوم النقابة بتوزيع المادة المصورة علي فلاشة لأي موقع صحفي يريدها ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطة في موقف مزعج للمتوفي وأهله وأصدقائه ولكم منا فائق الاحترام والتقدير”.

عى صعيد آخر أبدى نقيب المهن التمثيلية والفنان المصري أشرف زكي عن حزنه الكبير بفقد الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال أشرف زكي على هامش مشاركته في مراسم دفن جثمان الراحل يوسف شعبان إن الوسط الفني فقد قامة كبيرة قدم عددًا من الأعمال المهمة التي شكلت وجدان الجمهور المصري والعربي منها مسلسل “رأفت الهجان” و”الشهد والدموع” وغيرها.

وأضاف أشرف زكى أنه بشكل شخصي كان أقرب الأشخاص إلى الفنان الراحل، وتشرف بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن يوسف شعبان أعطي نقابة المهن التمثيلية المزيد من النجاحات أثناء توليه منصب النقيب، حسبما أفاد (اليوم السابع).

كما أوضح زكى سبب غياب الفنانين عن حضور الجنازة بأنه يلتمس لهم الأعذار خاصة أننا في ظروف صعبة من انتشار فيروس كورونا.

وشيع جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، من مستشفى العجوزة، إلى مقابر الأسرة في أكتوبر، وشارك في تشييع الجثمان عائلة الفنان الراحل وعلى رأسهم ابنته سيناء.

وتواجد بمراسم التشييع الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي في نقابة الممثلين، والفنان مراد مكرم عضو مجلس إدارة النقابة، وكذلك عدد من محبي الفنان الكبير الذين حرصوا على توديعه.

