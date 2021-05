التحالف العربي يسلَّم حكومة اليمن الشرعية طفل جندته جماعة أنصار الله

ضمن جهود حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، سلَّم التحالف العربي بقيادة السعودية طفلاً جندته جماعة الحوثي (أنصار الله) في اليمن للقتال على الحدود إلى الحكومة الشرعية.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت، صباح اليوم الاثنين، بإعادة وتسليم أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية”.

أضاف تركي المالكي أن إجراءات تسليم الطفل للحكومة اليمنية تمت بإشراف وحضور “ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وممثلين عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف”.

وأشار المالكي إلى أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح، بقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي عملت على إعادة تأهيل وتسليم 147 طفل يمني منذ بداية الأزمة اليمنية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي أن الأطفال جميعهم ممن تم تجنيدهم واستغلالهم للزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للسعودية من قبل جماعة أنصار الله الحوثية، الأمر الذي يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

التحالف العربي يتصدى لطائرات الحوثي المفخخة

أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس الفائت، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة،كان قد أطلقها الحوثيون باتجاه جازان جنوبي المملكة السعودية.

أذ نقلت وكالة الأناضول بيان صادر عن التحالف والذي جاء فيه أنه ” تم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان (جنوب غربي المملكة)”.

فيما صرَّح التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الاثنين الفائت أيضاً، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة كانت تستهدف مطار أبها الدولي.

فيما جاء خبر معاكس من جماعة أنصار الله يؤكد نجاح المسيرة في إصابة الهدف المنشود بدقة.

إذ كتب المتحدث باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع عبر تويتر يعلن فيه ما يلي: “شن سلاح الجو المسير عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققة إصابة دقيقة بفضل الله”.

كما أعلن التحالف العربي الأحد الفائت، عن تصدي قوات الدفاع الجوي لطائرة دون طيار مفخخة تم إطلاقها باتجاه منطقة خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية وأنه نجح في تدميرها قبل الوصول إلى الهدف.

وكانت قد أكدت قوات التحالف العربي في 2 مايو الجاري، إسقاط دفاعاتها الجوية لطائرة مفخخة مسيرة تتبع لقوات أنصار الله ( الحوثيين ) كانت متجهة نحو أرضاي جنوب المملكة السعودية .

