قتيل فلسطيني وجريحان إسرائيليان خلال عملية طعن بالقدس

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين بوقوع حادث طعن في حي الشيخ جراح في القدس. وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على المنفذ ما أدى إلى مقتله.

حيث كشف شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت عدة طلقات نارية صوب الشاب قرب التلة الفرنسية، وأصابته بجروح خطيرة، ما أدى إلى مقتله على الفور. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

إلى ذلك، اقتحم أمس الأحد ٢٥٣ مستوطناً باحات المسجد الأقصى، وسط توتر أمني ملحوظ وتواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية.

فيما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة.

ومساء السبت، نشبت، اشتباكات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية.

ويذكر أن التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحماس أدى في رابع نزاع منذ 2008، إلى مقتل 248 فلسطينيا بما في ذلك 66 طفلا وعناصر من حماس، بحسب السلطات في غزة.

كما أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية معلقة منذ 2014 وتتعثر أساسا حول العديد من القضايا من بينها وضع القدس الشرقية والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك، دخل اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014 وأوقع 240 قتيلا من الفلسطينيين.

