السودان.. حميدتي يجتمع مع وزير الخارجية القطري في الخرطوم

اجتمع نائب رئيس المجلس السيادي في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي اليوم الإثنين مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على إثر الزيارة التي يجريها الأخير للسودان.

واستعرض لقاء حميدتي مع وزير الخارجية القطري علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتحديدًا في مجال الاستثمار وتعزيز عملية السلام والانتقال الديمقراطي للسلطة، فضلًا عن مناقشة أهم التطورات في الإقليم، حسبما أفادت (الشرق).

وجدد الطرفان عبر الاجتماع التأكيد على تقوية العلاقات بين السودان وقطر الرامية لخدمة المصالح المشتركية لكلا الدولتين.

بدورها استقبلت الدكتورة، مريم الصادق المهدي،صباح اليوم بمكتبها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الذي يزور الخرطوم لمدة يومين في زيارة رسمية.

وتناول اللقاء، بين مريم الصادق المهدي وآل ثاني، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، كما دعا الجانبان لأهمية تفعيل آليات التشاور السياسي، وإجراء الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار بين البلدين.

كما أكد نائب رئيس الوزراء القطري، عمق العلاقات التي تربط السودان وقطر حكومةً وشعباً، لافتاً إلي عزم بلاده على مواصلة الدعم والمساندة للسودان في قضاياه.

وأعرب آل ثاني، عن إستعداد قطر لتقديم العون والمشورة اللازمة فيما يخص سد النهضة،لا سيما وأن قطر تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية التي ستعقد اجتماعها الشهر المقبل لمناقشة مستجدات الأحداث.

من ناحيتها، أعربت الوزيرة السودانية، عن شكرها وإمتنانها للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، و لدولة قطر الشقيقة على مواقفها الداعمة للسودان، مثمنة دورها البارز لدعم السلام في دارفور، وفقا لموقع سونا.

وفي وقت إعلان قطر لدعمها للسودان، أعلنت دولة الإمارات أنها أبلغت السودان بشكل رسمي بسحبها لمبادرتها المتعلقة بالأزمة الحدودية مع إثيوبيا.

وأوضح المصدر أن الإمارات أكدت للخرطوم إحترام موقف السودان الذي ينادي بتكثيف العلامات الحدودية فقط، بحسب ما أورد “الانتباهه أون لاين”.

وكان السودان قد رفض مبادرة الإمارات حول الحدود مع إثيوبيا، معتبراً إياها تجاوزاً للموقف السوداني المتفق عليه.

وكشفت المصادر بأن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني بالأمس، رفض بالإجماع المبادرة الإماراتية.

وخرج الاجتماع بأن السودان لن يقبل أي مبادرة تقضي بتقسيم أراضيه المستردة من إثيوبيا.

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