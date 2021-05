تحدث سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد عن القرار الصادر من مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي باستبعاده من تشكيلة المنتخب التي ستخوض بطولة الأمم الأوروبية الصيف الحالي.

وعبر صفحته الرسمية على “تويتر” كتب راموس إن هذا الموسم يعد الأصعب بالنسبة له طوال مسيرته، واصفًا إياه بالموسم الصعب والغريب، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وأكد على أنه بذل كل جهده حتي يكون لائقًا للمشاركة مع المنتخب الإسباني وريال مدريد، إلا أن الأمور لم تمض معه بالطريقة التي يريدها.

وشدد راموس على أنه متأثر للغاية على عدم قدرته لمساعدة زملاءه في المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه حاليًا سيركز على التعافي والراحة للعودة بصورة قوية في الموسم القادم.

ومضى في القول: “من المؤلم عدم تمثيل بلدي، لكن وبكل صدق وأمانة أتمنى لجميع زملائي في المنتخب التوفيق، وأتمنى أن يقدم منتخبنا بطولة قوية”.

وختم بالتأكيد على أنه سيكون من أوائل المشجعين للمنتخب من المنزل، قائلًا: “شكرًا للجميع ودائمًا تحيا إسبانيا وهلا مدريد”.

ومؤخرًا ألمح سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعدما هنأ نيمار على تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن بصورة رسمية عن تمديد عقد نيمار حتى 2025، وقضا بذلك على آمال برشلونة في الظفر بالدولي البرازيلي.

في الوقت نفسه فإن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية هذا الموسم وحتى الآن لم يصل إلى اتفاق مع إدارة الملكي حول الاستمرار في سانتياجو برنابيو.

وبعد إعلان تجديد العقد، نشر نيمار صورة له على إنستجرام كتب عليها أن التاريخ لا يزال مستمرًا وحظيّ بمباركات من جميع نجوم بي آس جي.

راموس كان من ضمن من قدموا التهنئة لنيمار، حيث وضع رموز تعبيرية “تصفيق” وبذلك أُثير الجدل على الفور عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلها، حسبما أفاد (جول العربي).

البعض فسر ما فعله راموس أنها إشارة أنه سيزامل الدولي البرازيلي في باريس سان جيرمان خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يعلق بها لنيمار.

وكانت الصحافة الفرنسية قد ربطت باريس سان جيرمان بالحصول على توقيع راموس منذ مدة طويلة، لا سيما وأن إدارة ناصر الخليفي تفضل هذا النوع من اللاعبين أصحاب الخبرة.

The post راموس يعلق على استبعاده من المنتخب الإسباني ببطولة أمم أوروبا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ