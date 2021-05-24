السودان الموجة الثالثة تتفشى والصحة تعلن نسبة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا

كشف التقرير التراكمي للوضع الوبائي في السودان عن تسجيل (47) حالة إصابة جديدة في السودان ، منها (5) حالات وفاة بفيروس كورونا

بالبلاد ليوم أمس الأحد، ليرتفع عدد الوفيات إلى (2,600) وفاة، وارتفع عدد الإصابات إلى (35,243) ألف حالة منذ بداية ظهور الوباء بالسودان.

وأظهر التقرير اليومي للوضع الوبائي لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل ولاية الخرطوم لـ5 وفيات وتسجيل 21 حالة إصابة،

المعامل

ألغى مدير الإدارة العامة للطوارئ ومُكافحة الأوبئة د. محمد عبد الحافظ الخضر اليوم الاثنين قرار إيقاف (13) معملا لفحص الكورونا

وأوضح القرار اعتماد كافة النتائج الناتجة عن تلك المعامل بعد التزام المعامل المذكورة أدناه بإرسال التقارير بصورة دورية للمعمل القومي للصحة العامة (إستاك).

وكان القرار قد شمل كلا من (معمل مدينة المعلم الطبية، معمل مستشفى الفيصل، معمل سبيد لاب للتحاليل الطبية، معمل الفيصل المرجعي، معمل اسباين كير، معمل مستشفى شرق النيل، مختبر المركز الطبي الحديث،

مختبر مجمع التوم للعيادات الطبية، مختبر مجمع عيادات المتكامل الطبية، معمل الريادة الطبي الحديث، معمل سويس لاب الخاص، معمل مركز الإحسان للتشخيص الطبي، ومختبر الرومي للتحاليل الطبية).

فيما سجلت ولاية الجزيرة 9 حالات، و3 حالات لولاية القضارف، و2 لولاية سنار، فيما سجلت ولاية شمال دارفور 6 حالات، وكسلا 5 حالات، وتسجيل حالة واحدة بولاية النيل الأبيض.

ويدعو إعلام المخاطر بالإدارة العامة للطوارئ ومُكافحة الأوبئة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية واتباع الإرشادات الصحية بإرتداء الكمامة وغسل الأيدي وتجنب المصافحة والازدحام والحفاظ على المسافة الآمنة.