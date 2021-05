بشار الأسد يرسل برقية تهنئة للرئيس اللبناني ميشال عون

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين، رسالة تهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، الذي يصادف اليوم الذكرى 21 لعيد المقاومة والتحرير في لبنان.

وجاء في رسالة بشار الأسد إلى ميشال عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: “أتقدم إليكم وإلى الشعب اللبناني بأحر التهاني بعد 21 عاماً على الانتصار واندحار الاحتلال”.

وأردف بشار الأسد أن: “تحرير الجنوب يشكل محطة فارقة تؤكد أن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال”.

وأضاف الأسد في رسالته: “لقد سطّر الشعب اللبناني ورجال المقاومة بدمائهم وأرواحهم أروع ملاحم البطولة”.

ويصادف اليوم الذكرى 21 على انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان بجهود المقاومة اللبنانية، وذلك في عام 2000 إثر حرب استمرت لأعوام.

إلى ذلك، اصدرت “هيئة علماء بيروت” بيان تهنئة وجهته إلى “أهل المقاومة بعيد التحرير”، جاء فيه: “هو عيد لكل شرفاء وطننا، لمن يفقه معنى السيادة، لمن بذل التضحيات الغالية من خيرة أبنائه في سبيل العزة والشرف والكرامة وتطهير تراب هذا الوطن من دنس الإحتلال ورجسه، ولمن يليق به هذا النصر التليد”.

وتابعت الهيئة في بيانها: “في عيد المقاومة والتحرير الواحد والعشرين، نرفع أسمى التحايا والتهاني والتبريكات لأسمى ظاهرة في تاريخ هذا الوطن الغالي التي أعلت بنيان صرحه مجده ودونته بالدم في سجل الخالدين”.

وأضاف البيان: “نتقدم من المجاهدين بآيات الوفاء والعرفان الجميل على ما قدموه من تضحيات، ونعتبره دينا يستوجب الشكر والتقدير والاحترام على الدوام وعلى رأسهم سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، ونعاهده أننا على النهج المقاوم داعمين مؤيدين بالموقف والكلمة وبكل ما يتطلبه هذا الخط من استعدادات”.

الرئيس بشار الأسد يتلقى التهنئة بعيد الجلاء

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد ، في 17 أبريل الفائت، برقية تهنئة من نظيره الإيراني حسن روحاني بمناسبة عيد الجلاء في سوريا .

وأعرب روحاني عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدین في شتى المجالات واتخاذ خطوات قيّمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف جميع الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.

وفي وقت سابق أرسل رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بمناسبة حلول عيد الجلاء الذي تحتفل به سوريا في 17 أبريل من كل عام.

وقال رئيس الوزراء الأرمني في البرقية: “من صميم القلب أهنئ رئيس سوريا وشعبها الصديق بعيدها الوطني”، مشيرا إلى أن “الروابط التاريخية الوثيقة ومشاعر الصداقة التي تربط بين الشعبين الأرمني والسوري تشكل أرضية واقعية للتعاون وتطوير العلاقات بين الدولتين”.

وتابع: “آمل أن يتجاوز الشعب السوري قريبا تبعات الأزمة الخطيرة، ويسلك سبيل السلام والاستقرار. أؤكد استعدادنا للاستمرار بالإسهام في حل المشاكل الإنسانية القائمة وتعميق الحوار التقليدي بين دولتينا، بما بخدم مصالحهما وشعبيهما”.

